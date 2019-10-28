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Власть

Депутат Канат Исаев намерен подать в суд на Ширин Айтматову за ложь и клевету

Депутат парламента и лидер партии «Кыргызстан» Канат Исаев намерен подать в суд на Ширин Айтматову и членов движения «Умут-2020» за ложь и клевету. Об этом 24.kg сообщил парламентарий.

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По словам депутата, озвученная в видеоролике информация не соответствует действительности. «Решение о передаче здания муниципальной библиотеки в Токмаке Кенжекараеву принимал городской кенеш еще до моего избрания на должность. К тому же не соответствует действительности информация о том, что здание являлось памятником архитектуры. Из списка культурно-исторических объектов оно было исключено», — отметил Канат Исаев.

Он также отметил, что в суде по делу о продаже библиотеки его оправдали, как и всех обвиняемых.

Ранее суд также отменил постановление о передачи соцобъекта в частные руки.

Канату Исаеву вменялись сразу несколько статей Уголовного кодекса КР. Он был задержан 30 сентября 2017 года. Ему инкриминировали попытку насильственного захвата власти и коррупцию. Одно дело было прекращено по истечении срока давности. Второе — отправили на доследование. В сентябре 2018 года он был отпущен под домашний арест.

Отметим, это не первое расследование Ширин Айтматовой и членов ее движения «Умут-2020». Ранее они также сняли видеоролик о мукомольном лобби. Депутаты ответили авторам: расследование проведено людьми, не разбирающимися в хозяйственных и экономических вопросах.
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