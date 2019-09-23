Мукомольное лобби. Что ответили депутаты Жогорку Кенеша Ширин Айтматовой

Депутаты Жогорку Кенеша, которых бывшая коллега Ширин Айтматова обвинила в лобби мукомольной отрасли, ответили на обвинения.

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Экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков заявил журналистам, что законопроект об освобождении от НДС импортеров зерна принимался исходя из ситуации, сложившейся на тот период, а вовсе не из личных интересов.

«Одной из причин стало вступление Кыргызстана в ЕАЭС. Перед властями республики встала задача — защищить отечественное производство. Эксперты прогнозировали, что с открытием границ в государство хлынет контрабанда, пострадают дистрибьюторы. Правительство приняло меры. Но я намеренно старался не принимать участия в решении этого вопроса, предполагая, что потом будут обвинять нас. Так и произошло», — прокомментировал он.

А вице-спикер ЖК Мирлан Бакиров считает, что расследование, которое обнародовала Ширин Айтматова, проведено людьми, не разбирающимися в хозяйственных и экономических вопросах.

По его словам, озвученное на видео мнение Ширин Айтматовой далеко от сути экономики, хозяйственных вопросов, не отражает реальную ситуацию и конкретные показатели.

«Общеизвестно, что Кыргызстан закупает более 80 процентов пшеницы у других государств. Собственной продукцией мы не можем обеспечить народ. К тому же качество нашего зерна весьма низкое. У кабмина была цель — поддержать отечественных производителей, сохранить рабочие места и стабильность в секторе», — заключил Мирлан Бакиров.

Появившееся видео Ширин Айтматовой о мукомольном лобби в Жогорку Кенеше назвали разминкой некоторых персон перед грядущими в 2020 году парламентскими выборами.

Ширин Айтматова ранее заявила, что лидеры трех фракций Жогорку Кенеша заработали на налоговых льготах для мукомольной отрасли 650 миллионов сомов.

Упомянутый в сюжете лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев пока по-прежнему недоступен для комментариев.