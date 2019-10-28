Канату Исаеву припомнили дело о продаже здания библиотеки

Лидеру партии «Кыргызстан» Канату Исаеву припомнили дело о продаже здания бывшей библиотеки в Токмаке.

В своем очередном видеорасследовании член народного движения «Умут-2020» Ширин Айтматова рассказывает, как депутат в бытность мэром отдал соцобъект за мизерную стоимость, а также о женщине, которая якобы до конца своей жизни боролась против приватизации здания.

Отметим, что 24.kg одно из первых СМИ, которое подробно писало об этом деле. Бывший начальник отдела культуры мэрии города Сабира Турусбекова сообщала редакции о правонарушениях при передаче объекта, а также решении суда не передавать здание муниципальной библиотеки в частные руки.

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В своем видеоролике Ширин Айтматова сообщает, что своим постановлением № 121 от 9 апреля 2010 года тогдашний мэр Токмака Канат Исаев продал объект некоему Ж.Кенжекараеву за 572 тысячи 116 сомов (или $23 за квадратный метр по курсу на март 2010 года).

«И это если не учитывать прилегающий участок и историческую ценность здания. Покупателем библиотеки на самом деле являлся депутат горкенеша Роза Машалаева, а Кенжекараев числился хозяйственным работником у нее», — говорит Ширин Айтматова.

По словам активистки, Роза Машалаева на месте библиотеки собиралась построить гостиницу или сауну. «Узнав о приватизации, директор отдела культуры при мэрии Токмака Сабира Турусбекова, начиная с 2010 года, поднимала этот вопрос. Она обращалась ко всем правоохранительным органам, в прокуратуру, в суд, к президенту Алмазбеку Атамбаеву, к генпрокурору того времени Аиде Саляновой. Мырза Жаманбаев, бывший председатель горкенеша, а также друг Каната Исаева предложил Сабире Турусбековой уйти с должности взамен на звание почетного жителя города. После того как она отказалась, на нее стали оказывать давление. Начались проверки отдела культуры. После 11 проверок возбудили уголовное дело за растрату денег. Не выдержав давления властей, после пяти судов Сабира Турусбекова переносит два инсульта и умирает 3 апреля 2017 года», — говорит Ширин Айтматова.

Ширин Айтматова возмущена тем, что Канат Исаев продолжает быть депутатом ЖК, и напомнила, что он был переизбран лидером партии «Кыргызстан».

Напомним, Каната Исаева задержали 30 сентября 2017 года. Ему инкриминировали попытку насильственного захвата власти. Следствие вел ГКНБ. Это второе уголовное дело парламентария. Первое, по которому он обвинялся в коррупции, было прекращено по истечении срока давности. Второе дело отправили на доследование.

В сентябре 2018 года он был отпущен под домашний арест.