Канатбек Исаев не признает вины

Канатбек Исаев на процессе по делу о коррупции в отношении него, рассматриваемом в Первомайскои районном суде, не признает своей вины. Отрицают свою вину и другие подсудимые.

Канатбек Исаев обвиняется по статье 303 (коррупция) УК КР. Обвинение ему было предъявлено в мае 2017 года. Расследование уголовного дела проводил Государственный комитет национальной безопасности. В данный момент Исаев находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело в отношении депутата состоит из трех эпизодов. Все они, по версии следствия, были совершены в бытность Исаева мэром города Токмака с 2008 по 2010 год.

Первый эпизод — незаконная передача земельного участка из муниципальной собственности в частную.

Став мэром города, Исаев, по версии обвинения, назначает первым вице-мэром и председателем комиссии по строительству и землепользованию мэрии Болотбека Имамадиева, с которым ранее вместе работал на предприятии «Кыргызгаз».

Своего двоюродного брата Исаев назначает генеральным директором предприятия «Токмок Инвест Групп», которое сам же и создал. Позже предприятие стало одним из учредителей ЗАО «Торговый центр Токмок», 70 процентов акций которого оказались у ОсОО «Альянс Токмок», принадлежащего супруге тогдашнего премьер-министра Игоря Чудинова - Любови Чудиновой. ЗАО «Торговый центр Токмок» был передан участок площадью 3,5 тысячи квадратных метров из муниципальной собственности.



Второй эпизод — незаконная реализация муниципального здания городской библиотеки и общежития частному лицу по заниженной стоимости.

По версии обвинения, здание бывшего общежития было продано некоему Асыгалиеву за 2 миллиона 867 тысяч сомов. А по оценке экспертов его рыночная стоимость тогда составляла 5,3 миллиона. Тем самым ущерб государству от сделки составил почти 2,5 миллиона сомов. Здание городской библиотеки, по версии обвинения, было продано некоему Кенжекараеву за 572 тысячи сомов, когда его рыночная стоимость составляла 936 тысячи сомов.

Третий эпизод — незаконная передача выполнения подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета аффилированной частной компании.

Победителем тендера вице-мэр Имамадиев признал фирму «Азия Строй Сапат», директором которой являлся все тот же Бактыбек Асыгалиев, который вместе с бывшим мэром Исаевым, экс-вице-мэром Имамадиевым, бывшим начальником управления муниципальной собственности мэрии Эсенбековым, акционером частной компании Любовью Чудиновой, Сейталиевым и Аблабековым оказался на скамье подсудимых.

Асыгалиев, по неподтвержденным данным, является односельчанином Имамадиева. Обвинение утверждает, что объем выполненных фирмой Асыгалиева работ завышен на 1 миллион 186 тысяч сомов. Кроме того, автостанция построена без проекта и не введена в эксплуатацию.