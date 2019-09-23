Мукомольное лобби. Депутаты заработали 650 миллионов сомов на одном законе

Лидеры трех фракций Жогорку Кенеша заработали на налоговых льготах для мукомольной отрасли 650 миллионов сомов. Об этом в своем видео заявила лидер народного движения «Умут-2020» Ширин Айтматова.

Дочь кыргызского классика уверена, что депутаты не жалеют о своих огромных тратах на выборы — они возвращают вложения в десятикратном размере. Делается это благодаря принятию выгодных парламентариям законов. В пример она приводит мукомольную отрасль.

«14 октября 2015 года, всего через десять дней после начала работы парламента нового созыва, постановлением правительства на рассмотрение Жогорку Кенеша внесли законопроект об освобождении от налога на добавленную стоимость ввозимого в Кыргызстан зерна пшеницы до 1 января 2020-го. Идею поддержали три фракции — СДПК, «Онугуу-Прогресс» и «Кыргызстан». Почему это сделали? Бизнес лидеров этих фракций напрямую связан с зерном и мукой. Они являются негласными хозяевами предприятий, импортирующих в республику зерно пшеницы», — сказала Ширин Айтматова.

Фракцию СДПК в 2015 году возглавлял Чыныбай Турсунбеков. До прихода в парламент являлся генеральным директором компании «Акун» и ОАО «Бишкекский мелькомбинат».

Ширин Айтматова считает, что негласным основателем партии «Кыргызстан» является Шаршенбек Абдыкеримов — он же является основателем холдинга «Аю». Депутат также известен как хозяин совместной кыргызско-казахской компании «Казгрейн», выпускающей в КР муку и макаронные изделия.

Лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев до прихода в парламент был генеральным директором мукомольного комбината ОсОО «Мариям». Сейчас компанией владеет его супруга.

«В ходе рассмотрения законопроекта депутаты пошли дальше. Они инициировали освобождение от уплаты НДС продажи муки, произведенной импортерами из ввезенного зерна. Двойное освобождение от налогов мукомолов. Небывалое преимущество», — отмечает Ширин Айтматова.

Она утверждает, что предложение отменить НДС на продажу муки из импортируемого зерна внесли нардеп Мирлан Бакиров и действующий спикер Дастанбек Джумабеков.

Первый работал в мукомольных компаниях ОсОО «Мариям» и ОсОО «Дан-юг», собственником которых является Бакыт Торобаев. Второй пришел в парламент по списку партии «Кыргызстан», принадлежащей Шаршенбеку Абдыкеримову.

«Все три компании, принадлежащие депутатам, занимают основную долю рынка производства муки и мукомольных изделий. Их хозяева в первый же год вступления в силу закона нанесли ущерб государству в 650 миллионов сомов», — уверена Ширин Айтматова.

В пример приводятся затраты на агитацию. У СДПК они составили 103,2 миллиона сомов, «Онугуу-Прогресс» — 119,1 миллиона, «Кыргызстан» — 79,1 миллиона.

«Они покрыли все затраты на выборы и еще заработали около 350 миллионов сомов только за год и на одном законе. Но закон действовал почти два года. То есть они заработали еще больше. Стоит напомнить, что на отмене НДС на импорт зерна «наварились» не только мукомолы. Алкозаводы ежегодно закупают сотни тонн зерна для производства спирта. А кто у нас самый крупный алкомагнат?» — задается вопросом лидер движения «Умут-2020».

Ширин Айматова подчеркивает, что после принятия закона цена на муку в Кыргызстане снизилась. Но это связано с большим урожаем зерновых и девальвацией тенге в Казахстане, а также с вступлением КР в ЕАЭС.

Указанные в видео Ширин Айтматовой парламентарии пока недоступны для комментариев.