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Власть

Жанар Акаев и правительство: обменялись упреками и обвинениями

Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев, накануне выступивший с резкой критикой в адрес чиновников и получивший ответ от правительства, сегодня решил ответить премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву.

Накануне он заявил, что чиновники не способны защитить бизнесменов и инвесторов от криминала. Жанар Акаев отметил, что предприниматели вынуждены покидать Кыргызстан. В кабинете министров призвали нардепа не заниматься политиканством.

«Не надо мне что-то доказывать, необходимо доказать народу, что правительство готово защитить людей от криминала. Это не мой личный вопрос или личный вопрос премьер-министра. Это касается всего народа. Мы должны проблемы здесь (в Жогорку Кенеше. — Прим. 24.kg) поднимать и говорить об этом. Пока мы будем закрывать друг другу рты, будут совершаться преступления, а милиция продолжит задерживать преступников и отпускать их через год-два», — отметил Жанар Акаев.
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