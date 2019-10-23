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Власть

Депутат обвинил премьер-министра Абылгазиева в саботаже против президента

Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев сегодня на заседании подверг резкой критике правительство страны и лично премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева.

По его мнению, чиновники не способны защитить бизнесменов и инвесторов от криминала. Жанар Акаев отметил, что предприниматели вынуждены покидать Кыргызстан.

«С особой жестокостью убит владелец кафе «Мадина». Это стало большим ударом по всем предпринимателям и бизнесу. Государство, правительство показывают свою слабость. В Кыргызстане криминалитет набрал обороты. Деньги выводят не только большие компании, но и средний бизнес. Разве для борьбы с криминалом, для того, чтобы сажать криминальных авторитетов и членов ОПГ, нужны деньги? Для этого нужна политическая воля. А ее нет», — подчеркнул Жанар Акаев.

За полгода из Кыргызстана предприниматели и бизнесмены вывели $247 миллионов.

Жанар Акаев

«Это саботаж против президента. На Иссык-Куле кафе «Осьминог» сожгли, а владельцу угрожали за то, что он отказался платить криминалу дань. Ему пришлось уехать из Кыргызстана, потому что милиция его не защитила. О какой борьбе с криминалом можно говорить?» — возмутился депутат.

По его данным, ОПГ собирают дань со всех предпринимателей страны, как мелких, так и крупных.

Бизнесмен Хуфур Абдурахеман пропал 4 октября. Спустя две недели его тело обнаружили в Кочкорском районе Нарынской области. Милиция задержала четверых подозреваемых. Они перекрасили автомобиль предпринимателя и ездили на нем. Среди задержанных два бывших милиционера.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил завершить расследование убийства владельца кафе «Мадина» и выявить всех виновных, в том числе тех, кто мог быть наводчиком для преступников.
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