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Власть

В Кыргызстане бизнес нужно защищать не только от криминала, но и политиканства

«В Кыргызстане бизнес приходится защищать не только от криминалитета, но и от последствий политиканства», — заявил 24.kg пресс-секретарь премьер-министра Адилет Султаналиев, комментируя выступление депутата Жанара Акаева.

По его словам, озвучивая критику в адрес кого бы то ни было, надо стараться быть объективным, а главное — нацеленным на решение вопроса.

«Мы бы призвали воздержаться от таких «эффектных» внешне, но необдуманных заявлений, которые не демонстрируют стремление помочь бизнесу и улучшить ситуацию в предпринимательской среде, а служат совершенно другим интересам», — подчеркнул Адилет Султаналиев.

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Он признал, что отток капитала есть, но объем прямых инвестиций в страну в то же время ощутимо больше, чем в прошлые годы. Это наглядно показывает, что усилия правительства в сфере защиты инвестиций приносят плоды, несмотря на непростые политические процессы, которые происходили в стране.

«Депутат очень правильно привел в пример 2005 год, когда бизнес страдал именно от политизации экономики. В этом году, к сожалению, громкие политические процессы, события в Солтон-Сары, Кой-Таше, Кызыл-Омполе не могли не сказаться на экономике. Несмотря на эти объективные сложности, правительство сумело не только минимизировать их последствия, но и сохраняет экономическую стабильность, добиваясь серьезных подвижек в вопросах защиты предпринимательства», — уверен Адилет Султаналиев.

Например, ввели мораторий на проверки бизнеса, о котором говорили много лет, но не претворяли в жизнь. Решен вопрос об учреждении института бизнес-омбудсмена. Реализуют такие проекты, которые успели окрестить злосчастными, как «Безопасный город». Несмотря на мнения скептиков, правительство сумело изыскать средства для повышения заработных плат учителям.

В то же время к работе правоохранительных органов в сфере защиты бизнеса, а также судебных органов, конечно, время от времени возникают определенные вопросы.

Адилет Султаналиев

«По беспрецедентному убийству столичного предпринимателя премьер-министром незамедлительно даны все необходимые поручения. И благодаря слаженным действиям милиции и техническим возможностям проекта «Безопасный город» преступление удалось в короткие сроки раскрыть. Мы хотели бы призвать воздерживаться от подобных резких заявлений в интересах отечественного бизнеса и предпринимательства, а также инвестиционного климата в целом», — заключил пресс-секретарь премьер-министра.
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