В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Нурлан Омуров назначен заместителем министра образования и науки Кыргызстана.

Фото пресс-службы Министерства образования и науки КР. Нурлан Омуров

Он пришел на место Кудайберди Кожобекова, который возглавил ОшГУ.

Нурлан Омуров родился 19 февраля 1971-го. Окончил Кыргызский государственный университет имени Ишеналы Арабаева, факультет информатики и прикладной математики, Институт математики НАН КР, докторантуру университета Сантьяго-де-Компостела (Испания).

В 1997-2008 годах занимал пост декана факультета новых технологий Нарынского государственного университета. Был директором Дистанционного института Академии управления при президенте КР, а также Центра дистанционного обучения КГУСТА.

До назначения работал ректором Кыргызско-Германского института прикладной математики.

Кадровые изменения в Госслужбе исполнения наказаний Кыргызстана

Прокурором по надзору за соблюдением законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы назначен Абай Молдокматов.

В 2016 году был заместителем генерального прокурора Кыргызской Республики, затем начальником отдела по надзору за следствием и оперативно-разыскной деятельностью в органах борьбы с экономическими преступлениями и таможни ГП КР.

Его заместителем стал Султан Бакасов.

Назначен постоянный полномочный представитель Кыргызстана при уставных органах СНГ.

Им стал Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрмек Ибраимов.

Он назначен послом Кыргызстана в Беларуси в июне 2019 года.

Нурбек Молдокадыров избран мэром Нарына.

Кандидатуру поддержали 25 депутатов из 31.

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На пост градоначальника претендовали три человека. Эмилбек Чымылдаков — глава управления муниципальной собственности при мэрии города, его выдвинула фракция «Алатоо Ынтымагы» горкенеша. От фракции СДПК баллотировался Сталбек Мукамбетов — депутат Нарынского горкенеша. Третьего кандидата — акима Ак-Талинского района Нурбека Молдокадырова — выдвинула фракция «Кыргызстан».

Предыдущий мэр Эмилбек Алымкулов освобожден от занимаемой должности 6 сентября. Он стал полномочным представителем правительства в Нарынской области.

О кадровых перестановках с 16 по 20 сентября читайте здесь.