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Власть

В Нарыне избрали нового мэра

Депутаты Нарынского городского кенеша избрали мэром Нурбека Молдокадырова. Его выдвинула фракция «Кыргызстан».

«Кандидатуру нового градоначальника поддержали 25 депутатов из 31. Три народных избранника проголосовали за Сталбека Мукамбетова, еще трое — против всех», — сообщили 24.kg в Нарынской ТИК.

На пост мэра претендовали три человека. Эмилбек Чымылдаков — глава управления муниципальной собственности при мэрии города, его выдвинула фракция «Ала Тоо Ынтымагы» горкенеша. От фракции СДПК баллотировался Сталбек Мукамбетов — депутат Нарынского горкенеша. Третьего кандидата — акима Ак-Талинского района Нурбека Молдокадырова выдвинула фракция «Кыргызстан».

Предыдущий градоначальник Эмилбек Алымкулов освобожден от занимаемой должности 6 сентября. Он стал полномочным представителем правительства в Нарынской области.

Экс-полномочный представитель правительства Аманбай Кайыпов подал в отставку после скандала из-за школы в контейнерах, которую 2 сентября торжественно открыли местные чиновники.
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