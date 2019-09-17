Конфликт на границе. Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание

Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание с участием руководителя аппарата президента Досалы Эсеналиева, секретаря Совета безопасности Дамира Сагынбаева, министра иностранных дел Чингиза Айдарбекова и заведующего отделом внешней политики АП КР Данияра Сыдыкова по сложившейся ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

Глава государства подчеркнул, что с момента возникновения конфликта на участке госграницы в Баткенской области получал полную оперативную информацию.

Участники совещания проинформировали о проведенных накануне переговорах с представителями соответствующих государственных органов Таджикистана.

Еще раз отмечено, что огнестрельное оружие первой применила таджикская сторона.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость недопущения дальнейшей эскалации конфликта, проведения разъяснительных работ с местным населением. Отмечено, что раненые граждане при необходимости будут перевезены в больницы Бишкека.

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Глава государства выразил соболезнования семье военнослужащего отряда специального назначения «Бөрү» Государственной пограничной службы КР Равшана Муминова, погибшего при исполнении воинского долга.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что урегулирование ситуации должно проходить строго в рамках международного права и ранее достигнутых договоренностей, о чем не раз отмечалось в ходе переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Напомним, накануне в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. По данным Погранслужбы Кыргызстана, таджикская сторона первой применила огнестрельное оружие, обстреляв кыргызские пограничные посты «Максат» и «Сай». По данным Минздрава КР, пострадали 13 кыргызстанцев. Таджикская сторона сообщает о 12 госпитализированных гражданах со своей стороны.