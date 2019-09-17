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Сюжет: Приграничные конфликты (172)

Конфликт на границе. Пострадали 13 кыргызстанцев

В результате конфликта на кыргызско-таджикской границе пострадали 13 человек, один военный погиб. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, в территориальную больницу Лейлекского района госпитализировали 13 пострадавших:

1. Ж.Б., 1978 года рождения, с диагнозом «колотая рана боковой поверхности шеи», состояние стабильное.

2. Ребенок, О. , примерно 12 лет, с огнестрельным ранением правой кисти и надключичной области справа. Состояние средней тяжести, в состоянии шока не может сказать фамилию, идет стабилизация.

3. Р. К., 1976 года рождения, с огнестрельным ранением бедра слева. Состояние стабильное, средней тяжести.

4. У. Р., 1973 года рождения, с диагнозом «огнестрельное ранение бедра справа и пяточной области слева». Состояние стабильное, средней тяжести.

5. Э. Р., 1973 года рождения, с огнестрельным ранением передней брюшной стенки. Состояние стабильное, средней тяжести.

6. А. З., 1978 года рождения, с огнестрельным ранением левой лопаточной области. Состояние средней тяжести, стабильное.

7. Т. у. Г., 1998 года рождения, военнослужащий. Диагноз «огнестрельное ранение голени справа». Состояние средней тяжести, стабильное.

8. М. О., 1997 года рождения, военнослужащий. Поступил с контузией головного мозга, непроникающим огнестрельным ранением грудной клетки справа. Состояние средней тяжести.

9. С. Ж., 1980 года рождения, военнослужащий. Диагноз «огнестрельное ранение межлопаточной области и бедра». Состояние средней тяжести, стабильное.

10. Т. М., 1989 года рождения, военнослужащий. Диагноз «огнестрельное ранение плечевой области». Состояние средней тяжести, стабильное.

11. К. К., 1992 года рождения, военнослужащий. Диагноз — «огнестрельное ранение теменно-височной области справа». Состояние крайне тяжелое. Находится в отделении реанимации.

12. А. У., 1995 года рождения, военнослужащий. Находится в отделении реанимации, состояние крайне тяжелое, получил огнестрельное проникающее ранение брюшной полости.

13. Т.у Э., 1989 года рождения, военнослужащий. Диагноз «открытое огнестрельное ранение плечевой области слева. Огнестрельное ранение обоих бедер». Состояние тяжелое.

Напомним, накануне в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. По данным Погранслужбы Кыргызстана, таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызские пограничные посты «Максат» и «Сай».
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