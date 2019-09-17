Конфликт на границе. Пострадали 13 кыргызстанцев

В результате конфликта на кыргызско-таджикской границе пострадали 13 человек, один военный погиб. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, в территориальную больницу Лейлекского района госпитализировали 13 пострадавших:



1. Ж.Б., 1978 года рождения, с диагнозом «колотая рана боковой поверхности шеи», состояние стабильное.

2. Ребенок, О. , примерно 12 лет, с огнестрельным ранением правой кисти и надключичной области справа. Состояние средней тяжести, в состоянии шока не может сказать фамилию, идет стабилизация.

3. Р. К., 1976 года рождения, с огнестрельным ранением бедра слева. Состояние стабильное, средней тяжести.

4. У. Р., 1973 года рождения, с диагнозом «огнестрельное ранение бедра справа и пяточной области слева». Состояние стабильное, средней тяжести.

5. Э. Р., 1973 года рождения, с огнестрельным ранением передней брюшной стенки. Состояние стабильное, средней тяжести.

6. А. З., 1978 года рождения, с огнестрельным ранением левой лопаточной области. Состояние средней тяжести, стабильное.

7. Т. у. Г., 1998 года рождения, военнослужащий. Диагноз — «огнестрельное ранение голени справа». Состояние средней тяжести, стабильное.

8. М. О., 1997 года рождения, военнослужащий. Поступил с контузией головного мозга, непроникающим огнестрельным ранением грудной клетки справа. Состояние средней тяжести.

9. С. Ж., 1980 года рождения, военнослужащий. Диагноз — «огнестрельное ранение межлопаточной области и бедра». Состояние средней тяжести, стабильное.

10. Т. М., 1989 года рождения, военнослужащий. Диагноз — «огнестрельное ранение плечевой области». Состояние средней тяжести, стабильное.

11. К. К., 1992 года рождения, военнослужащий. Диагноз — «огнестрельное ранение теменно-височной области справа». Состояние крайне тяжелое. Находится в отделении реанимации.

12. А. У., 1995 года рождения, военнослужащий. Находится в отделении реанимации, состояние крайне тяжелое, получил огнестрельное проникающее ранение брюшной полости.

13. Т.у Э., 1989 года рождения, военнослужащий. Диагноз — «открытое огнестрельное ранение плечевой области слева. Огнестрельное ранение обоих бедер». Состояние тяжелое.

Напомним, накануне в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. По данным Погранслужбы Кыргызстана, таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызские пограничные посты «Максат» и «Сай».