12:07
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Ситуация с Атамбаевым. Личный состав ГКНБ готов стоять до конца

Личный состав ГКНБ будет стоять до конца. Об этом на внеочередном заседании Жогорку Кенеша сообщил глава ведомства Орозбек Опумбаев.

Он рассказал о погибшем замкомандира «Альфы» Усенбеке Ниязбекове.

«Он был одним из смелых бойцов. Проводил не одну операцию по захвату террористов. Я с ним вместе работал. Я принял решение вручить ему звание полковника посмертно. Он был ранен снайперской винтовкой. Мы все знаем, Атамбаев сам заявил, что имеет снайперскую винтовку. Вы сами знаете, какое серьезное оружие СВД», — сказал Орозбек Опумбаев.

Глава ГКНБ отметил, что ночью вместе с заместителями руководителя МВД в Кой-Таше проводил переговоры по освобождению своих работников.

«Уважаемые депутаты, мы в какой стране живем? Это незаконное задержание боевой группы. Они издеваются над бойцами. Сегодня я провел встречу с личным составом, мы будем стоять до конца», — заявил он.

Накануне вечером спецназ ГКНБ предпринял попытку задержать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Однако штурм был провален. Сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства. Во время второй попытки задержания начались беспорядки. Есть раненые и пострадавшие. По меньшей мере около 50 человек доставлены в больницы Бишкека и Чуйской области. Замкомандира «Альфы» получил огнестрельное ранение. В больнице он скончался. Начальнику ГУВД Чуйского региона проломили голову. Он в коме. Президент Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск. Сегодня он созвал экстренное заседание Совета безопасности.
Ссылка:
просмотров: 7716
Версия для печати
Материалы по теме
Внеочередная сессия ЖК: о ситуации с Атамбаевым отчитывается глава спецслужб
ГКНБ предупреждает об ответственности за призывы к провокациям
Популярные новости
Ситуация с&nbsp;Атамбаевым. Итоги Совета безопасности Ситуация с Атамбаевым. Итоги Совета безопасности
Дмитрий Медведев: Кыргызстан исчерпал лимит на&nbsp;революции Дмитрий Медведев: Кыргызстан исчерпал лимит на революции
Роза Отунбаева считает, что в&nbsp;столкновениях виноват Алмазбек Атамбаев Роза Отунбаева считает, что в столкновениях виноват Алмазбек Атамбаев
Ни&nbsp;премьер-министр, ни&nbsp;МВД не&nbsp;знают о&nbsp;втором штурме в&nbsp;Кой-Таше Ни премьер-министр, ни МВД не знают о втором штурме в Кой-Таше
Бизнес
В&nbsp;ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; состоялось внеочередное общее собрание акционеров В ОАО «Кыргызтелеком» состоялось внеочередное общее собрание акционеров
Новые магазины O!Store и&nbsp;СКИДКИ на&nbsp;аксессуары для мобильных! Новые магазины O!Store и СКИДКИ на аксессуары для мобильных!
MegaCom поддержал чемпионат мира по&nbsp;бильярду в&nbsp;дисциплине &laquo;свободная пирамида&raquo; MegaCom поддержал чемпионат мира по бильярду в дисциплине «свободная пирамида»
Официальное опровержение&nbsp;О! в&nbsp;ответ на&nbsp;заявление MegaCom Официальное опровержение О! в ответ на заявление MegaCom