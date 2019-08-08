Ситуация с Атамбаевым. Личный состав ГКНБ готов стоять до конца

Личный состав ГКНБ будет стоять до конца. Об этом на внеочередном заседании Жогорку Кенеша сообщил глава ведомства Орозбек Опумбаев.

Он рассказал о погибшем замкомандира «Альфы» Усенбеке Ниязбекове.

«Он был одним из смелых бойцов. Проводил не одну операцию по захвату террористов. Я с ним вместе работал. Я принял решение вручить ему звание полковника посмертно. Он был ранен снайперской винтовкой. Мы все знаем, Атамбаев сам заявил, что имеет снайперскую винтовку. Вы сами знаете, какое серьезное оружие СВД», — сказал Орозбек Опумбаев.

Глава ГКНБ отметил, что ночью вместе с заместителями руководителя МВД в Кой-Таше проводил переговоры по освобождению своих работников.

«Уважаемые депутаты, мы в какой стране живем? Это незаконное задержание боевой группы. Они издеваются над бойцами. Сегодня я провел встречу с личным составом, мы будем стоять до конца», — заявил он.

Накануне вечером спецназ ГКНБ предпринял попытку задержать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Однако штурм был провален. Сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства. Во время второй попытки задержания начались беспорядки. Есть раненые и пострадавшие. По меньшей мере около 50 человек доставлены в больницы Бишкека и Чуйской области. Замкомандира «Альфы» получил огнестрельное ранение. В больнице он скончался. Начальнику ГУВД Чуйского региона проломили голову. Он в коме. Президент Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск. Сегодня он созвал экстренное заседание Совета безопасности.