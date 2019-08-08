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Общество

Начальник Чуйского ГУВД находится в коме

Начальник Чуйского ГУВД Самат Курманкулов находится в состоянии комы, на аппарате искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

Состояние Самата Курманкулова остается крайне тяжелым. Он находится в реанимации Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии.

Ранее отмечалось, что Самату Курманкулову провели трепанацию черепа.

Напомним, что начальнику ГУВД Чуйской области проломили голову камнем во время штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше.
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