Начальник Чуйского ГУВД находится в коме

Начальник Чуйского ГУВД Самат Курманкулов находится в состоянии комы, на аппарате искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

Состояние Самата Курманкулова остается крайне тяжелым. Он находится в реанимации Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии.

Ранее отмечалось, что Самату Курманкулову провели трепанацию черепа.

Напомним, что начальнику ГУВД Чуйской области проломили голову камнем во время штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше.