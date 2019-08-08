Ситуация с Атамбаевым. Итоги Совета безопасности

Сооронбай Жээнбеков сегодня провел заседание Совета безопасности КР. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Глава государства отметил, что Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы КР, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что Кыргызстан является правовым государством. Долг государства — обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами.

Перед членами Совета безопасности поставлена задача исполнить все мероприятия по сохранению законности, мира и безопасности в стране, в связи с чем необходимо принять безотлагательные меры.

Председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев, генеральный прокурор КР Откурбек Джамшитов предоставили информацию о сложившейся ситуации.

Накануне вечером спецназ ГКНБ предпринял попытку задержать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Однако штурм был провален. Сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства. Во время второй попытки задержания начались беспорядки. Есть раненые и пострадавшие. По меньшей мере около 50 человек доставлены в больницы Бишкека и Чуйской области. Один сотрудник спецназа ГКНБ получил огнестрельное ранение. В больнице он скончался. Начальнику ГУВД Чуйского региона проломили голову. Он в коме. Президент прервал свой отпуск. Сегодня он созывает экстренное заседание Совета безопасности.