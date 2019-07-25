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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты (132)

Президент провел совещание по вопросам пограничной безопасности

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание о мерах по обеспечению пограничной безопасности, в том числе по вопросам на участке кыргызско-таджикской государственной границы в Баткенской области. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

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По его данным, Сооронбай Жээнбеков особо отметил, что обеспечение пограничной безопасности, развитие приграничного сотрудничества с соседними странами, создание максимально комфортных условий для безопасной жизни жителей приграничных районов страны остаются одним из главных приоритетов госполитики.

«Решение этих вопросов является комплексной задачей, участие в которой должны принимать все ветви власти, исполнительные структуры и органы местного самоуправления. Наряду с этим необходимо усилить предупредительные меры, разъяснительную работу среди местного населения», — подчеркнул президент.

Он обратил внимание на необходимость улучшения инфраструктуры и решения социально-экономических вопросов приграничных сел и районов.

В совещании также участвовали торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, начальник Генштаба Вооруженных сил Райимберди Дуйшенбиев, генеральный прокурор Откурбек Джамшитов, руководители министерств и ведомств.

По данным ГПС, ситуация на приграничном участке в Баткенской области остается относительно стабильной.  

Напомним, что 22 июля на кыргызско-таджикской границе произошло очередное столкновение. В результате конфликта пострадали 17 местных жителей, милиционеры и пограничники. По данным таджикской стороны, один гражданин РТ погиб, еще десять получили ранения.
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