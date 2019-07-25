Возобновлено движение по автотрассам Баткен — Исфана и Исфара — Ворух. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Кыргызстана.

По ее данным, обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы относительно стабильная.

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Пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме. Пограничные наряды Кыргызстана и Таджикистана совместно патрулируют границу и с представителями местных органов власти продолжают разъяснительные работы среди населения приграничных районов по недопущению эскалации конфликта и урегулированию ситуации.

Отметим, что 22 июля на кыргызско-таджикской границе произошло очередное столкновение. Жители таджикского села хотели установить флагшток около надписи «Ворух». Это возмутило граждан Кыргызстана. Стороны стали закидывать друг друга камнями и стрелять.

В результате конфликта пострадали 14 местных жителей, милиционеры и пограничники. По данным таджикской стороны, один гражданин РТ погиб, еще десять получили ранения.