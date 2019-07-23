Конфликт на границе. Число пострадавших увеличилось

Число пострадавших в результате столкновения на кыргызско-таджикской границе увеличилось до 17 человек. Об этом 24.kg сообщили в полпредстве Баткенской области.

Читайте по теме Пограничная служба Кыргызстана призвала Таджикистан не поддаваться эмоциям

Уточняется, что ранее был ранен еще один военнослужащий с кыргызской стороны. Ранение не тяжелое. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, за помощью обратились еще двое граждан КР из села Ак-Сай с многочисленными ушибами. Они получили удары камнями. Все находятся в больнице.

Отметим, что 22 июля на кыргызско-таджикской границе произошло очередное столкновение. Жители таджикского села хотели установить флагшток около надписи «Ворух». Это возмутило граждан Кыргызстана. Стороны стали закидывать друг друга камнями и стрелять.

В результате конфликта пострадали местные жители, милиционеры и пограничники. Они госпитализированы в больницу Баткена. Девять человек получили огнестрельные ранения. По данным таджикской стороны, один гражданин РТ погиб, еще десять получили ранения. Более 300 жителей села Ак-Сай эвакуированы в Баткен.