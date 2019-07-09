В минувшие выходные завершились переговоры между Кыргызстаном и Европейским союзом по новому соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Пока оно недоступно для широкой общественности. Но известны некоторые детали о том, как будут развиваться отношения ЕС и КР в ближайшие годы.

Соглашение расширяет возможности для доступа кыргызских товаров на европейский рынок. Кроме того, возможно упрощение визового режима. Однако наша республика не только получает от него бонусы, но и обязательства, которые нужно исполнять.

Переговоры в режиме секретности

Обсуждать новое соглашение Кыргызстан и Евросоюз начали еще в декабре 2017-го. Изменить его решено было для того, чтобы создать новую базу для дальнейшего двустороннего партнерства. Документом определено, что главные сферы сотрудничества между сторонами касаются политики и реформ, расширенного взаимодействия во внешней политике и вопросах безопасности, юстиции, безопасности и свобод, а также торговли.

Соглашение также заметно улучшает базу для торговых и экономических отношений в соответствии с правилами ВТО и региональными экономическими контрактами.

В части сотрудничества в сферах юстиции, безопасности и свобод основным фокусом являются защита персональных данных, миграция, борьба с отмыванием денег и терроризмом, противодействие оргпреступности, коррупции, распространению наркотиков. Уделено внимание и партнерству в судебной реформе, и безопасности консульских вопросов.

«Для нас важны программы Европейского союза по поддержке реформ избирательной и судебной систем, правоохранительных органов, образования, цифровизации, интегрированного управления водными ресурсами», — заявил министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков после переговоров с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

При этом больше всего разногласий у сторон было именно в торговой части. Она обсуждалась и дополнялась практически до самого процесса парафирования соглашения.

«Сейчас мы достигли значительного прогресса, несколько раундов переговоров завершены. Мы оптимистично настроены как можно скорее завершить переговоры, по возможности к лету. Осталось лишь несколько открытых вопросов. Они в основном затрагивают торговую часть соглашения, поскольку последнее будет новым типом документа, в котором большой упор делается на торговое и экономическое сотрудничество», — рассказывал 24.kg весной специальный представитель Евросоюза по Центральной Азии Петер Буриан.

Отказаться от коньяка и шампанского

Глава о торговле и устойчивом развитии предусматривает улучшенную защиту авторских прав и интеллектуальной собственности, например, географических наименований. В соглашении прописано, что 167 существующих в ЕС географических наименований будут напрямую защищены нормами контракта. Этот документ первый в таком роде в Центральной Азии.

Эта норма означает, что в названиях произведенных в Кыргызстане продуктов нельзя будет использовать запатентованные в Европе географические названия.

Проще говоря, в продуктах, которые будут продаваться на территории нашей страны, в названии компаний и продукции нельзя будет использовать слова «коньяк» и «шампанское». Эти названия защищены как французские географические указания. Причем это касается не только товаров кыргызского производства, но и импортных. Производителям предлагают провести ребрендинг, то есть, например, переименовать «коньяк» в «бренди», а «шампанское» — в «игристое вино».

У кыргызского бизнеса будет от 7 до 15 лет переходного периода на то, чтобы переименовать свои товары.

А если учитывать тот факт, что соглашение только парафировано, впереди его подписание и ратификация, то этот срок увеличивается еще на два года. Самый длительный срок на ребрендинг — до 15 лет — получили производители алкогольной продукции.

Это значит, что в течение этого времени кыргызские производители бренди и игристых вин все еще смогут использовать названия «Коньяк (Kaniak)» и «Шампанское (Shampanskoe)» и экспортировать их на тех же условиях и с теми же названиями, что и сейчас.

Название сыра «фета» также будет защищено как греческое географическое указание в соответствии с документом. Переходные положения для этого вида продукта также установлены в 10 лет.

Переходный период в 10 лет предусмотрен для кальвадоса, айсти и чешского пива.

Но при этом кыргызские производители смогут использовать такие термины, как гауда, эдам, моцарелла. Что касается голландского сыра (golandski syr), соглашение не запрещает его использование кыргызскими производителями.

«Переговоры по этому направлению соглашения вел Кыргызпатент. Однако, насколько я знаю, сроки переходных периодов согласованы с бизнесом. От реализации данных норм мы получим охрану интеллектуальной собственности, благодаря которой в республику придут инвестиции. Хороший инвестор идет туда, где защищаются права собственности. С этой точки зрения нам выгодны такие нормы», — рассказал 24.kg заместитель министра экономики Эльдар Абакиров.

Что получим взамен

На первый взгляд кажется, что плюсов от нового соглашения Кыргызстан не получает. На самом деле это не совсем так. В рамках этого контракта ЕС подтвердил приверженность оказывать финансовую и техническую поддержку Кыргызстану.

«Мы видим ваши амбиции. Работа продолжается. Европейский союз будет продолжать поддержку страны без какой-либо скрытой повестки дня. Мы будем всегда вашим надежным союзником в построении демократического общества, основанного на свободах и демократических основах», — заключила Федерика Могерини.

Из ближайших бонусов, которые КР рассчитывает получить от сотрудничества с Евросоюзом, можно назвать облегчение визового режима.

Глава МИД Чингиз Айдарбеков отметил, что, несмотря на сложность вопроса в целом, европейская сторона согласилась включить этот вопрос как условное обязательство для дальнейшего изучения и переговоров с кыргызской стороной. Это значит, ЕС готов обсуждать и вести переговоры по визовому вопросу именно потому, что этот пункт особо важен для республики. Кроме того, оптимизм вселяет и тот факт, что Европейский союз принимает новый визовый кодекс. Документ значительно упростит процесс получения шенгенских виз. Но при этом в Евросоюзе не скрывают, что вопросы визовых и безвизовых отношений все еще чувствительны для ЕС с точки зрения нелегальной миграции.

Благодаря поправкам в визовый кодекс жителям стран ЦА станет проще получать визы на длительные сроки и мультивизы.

Ожидается, что вследствие реализации нового соглашения Кыргызстан получит улучшение деятельности судебных органов, укрепление верховенства права и повышение прозрачности. Это улучшит инвестиционный климат и бизнес-среду, откроет новые возможности для малых и средних предприятий, увеличит количество рабочих мест. А это именно то, что сейчас крайне необходимо государству для развития экономики.

Даже те сложности, с которыми бизнесу придется столкнуться из-за документа, в итоге приведут к тому, что европейский рынок для нас станет более доступен.

«В целом само соглашение ведет к тому, что торговые связи будут усиливаться, а процедуры торговли упрощаться», — добавил замминистра экономики Эльдар Абакиров.