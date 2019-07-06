Кыргызстан ждет от ЕС поддержки реформ избирательной и судебной систем

«Для нас важны программы Европейского союза по поддержке реформ избирательной и судебной систем, правоохранительных органов, образования, цифровизации, интегрированного управления водными ресурсами», — заявил сегодня министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков после переговоров с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

По его словам, многолетняя индикативная программа ЕС для КР завершается в следующем году. Поэтому глава МИД обсудил с Федерикой Могерини дальнейшую работу по разработке новой программы. Стороны договорились, что уже осенью 2019 года начнутся соответствующие консультации.

«Мы также обсудили новую стратегию ЕС по Центральной Азии. Кроме того, мы высоко оцениваем нашу совместную с ЕС работу по решению проблемы урановых хвостохранилищ в ЦА, выражаем готовность к дальнейшему сотрудничеству в этой области», — заключил Чингиз Айдарбеков.