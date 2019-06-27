В БГК члены «Онугуу-Прогресс» хотят сменить лидера. Он об этом не знал

Депутаты Бишкекского горкенеша от фракции «Онугуу-Прогресс» хотят сменить лидера Таалайбека Сариева. Об этом стало известно на очередной сессии БГК.

Предложение стало неожиданным как для других депутатов, так и для самого Сариева. Он сказал, что не ознакомлен с решением фракции. На его место предложен Рыспай Аматов. Он отметил, что лидеру фракции направлено решение. Его поддержали пять из восьми членов фракции. Однако в горкенеше стали спорить о процедурах и регламенте.

Депутат от фракции «Кыргызстан» Таалайбек Сагынов заметил, что это внутреннее решение фракции, и предложил прекратить споры.

В итоге фракция «Онугуу-Прогресс» попросила пятиминутный перерыв для обсуждения вопроса.

Добавим, что сегодня во фракции появился новый депутат — Талантбек Жамгырчиев. Он занял вакантное место после того, как Эмиля Сыдыкова назначили руководителем МП «Бишкекреклама».

Отметим, что сегодня началась очередная сессия БГК, в предварительной повестке дня — 11 вопросов. Депутаты до сих пор не могут утвердить ее. Они вспомнили, что по регламенту в 13.00 перерыв. Утверждение повестки дня решили закончить после него.