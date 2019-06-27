13:44
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

В БГК члены «Онугуу-Прогресс» хотят сменить лидера. Он об этом не знал

Депутаты Бишкекского горкенеша от фракции «Онугуу-Прогресс» хотят сменить лидера Таалайбека Сариева. Об этом стало известно на очередной сессии БГК.

Предложение стало неожиданным как для других депутатов, так и для самого Сариева. Он сказал, что не ознакомлен с решением фракции. На его место предложен Рыспай Аматов. Он отметил, что лидеру фракции направлено решение. Его поддержали пять из восьми членов фракции. Однако в горкенеше стали спорить о процедурах и регламенте.

Депутат от фракции «Кыргызстан» Таалайбек Сагынов заметил, что это внутреннее решение фракции, и предложил прекратить споры.

В итоге фракция «Онугуу-Прогресс» попросила пятиминутный перерыв для обсуждения вопроса.

Добавим, что сегодня во фракции появился новый депутат — Талантбек Жамгырчиев. Он занял вакантное место после того, как Эмиля Сыдыкова назначили руководителем МП «Бишкекреклама».

Отметим, что сегодня началась очередная сессия БГК, в предварительной повестке дня — 11 вопросов. Депутаты до сих пор не могут утвердить ее. Они вспомнили, что по регламенту в 13.00 перерыв. Утверждение повестки дня решили закончить после него.
Ссылка:
просмотров: 416
Версия для печати
Материалы по теме
БГК отложил вопрос о платных парковках на осень
В Бишкеке предлагают переименовать часть парка имени Ататюрка
Бишкекский городской кенеш все же купил фотоаппарат за 231 тысячу сомов
Треть автозаправок Бишкека не соответствуют требованиям пожарной безопасности
В БГК недовольны отсутствием на сессии мэра Азиза Суракматова. Он у президента
Экс-депутат Павел Десятников стал помощником депутата и остался в БГК
Число почетных граждан Бишкека увеличилось на 14 человек
Двойное гражданство. Депутат горкенеша Павел Десятников сложил полномочия
Бишкекский горкенеш после обеда едва собрал депутатов для продолжения сессии
Бишкекчанкам предлагают за счет города проводить маммологический осмотр
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков подверг критике чиновников за&nbsp;липовые отчеты Сооронбай Жээнбеков подверг критике чиновников за липовые отчеты
Атамбаев&nbsp;&mdash; сбитый летчик. Кто теперь сможет оппонировать президенту Атамбаев — сбитый летчик. Кто теперь сможет оппонировать президенту
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Лето перестает быть томным Лишение неприкосновенности Атамбаева. Лето перестает быть томным
Освобождение Азиза Батукаева. Алмазбек Атамбаев дал личное поручение Освобождение Азиза Батукаева. Алмазбек Атамбаев дал личное поручение
Бизнес
Аэропорт &laquo;Иссык-Куль&raquo; принял первых в&nbsp;этом году пассажиров из&nbsp;Ташкента Аэропорт «Иссык-Куль» принял первых в этом году пассажиров из Ташкента
Шесть причин наслаждаться холодильником LG&nbsp;Electronics на&nbsp;вашей кухне Шесть причин наслаждаться холодильником LG Electronics на вашей кухне
Лето с&nbsp;Beeline: отличные связь и&nbsp;интернет на&nbsp;северном и&nbsp;южном берегах Иссык-Куля Лето с Beeline: отличные связь и интернет на северном и южном берегах Иссык-Куля
Равшан Абдурахимов: Как выйти из&nbsp;сложной ситуации и&nbsp;основать собственное дело Равшан Абдурахимов: Как выйти из сложной ситуации и основать собственное дело