Искендер Матраимов готов сдать мандат при возникновении конфликта интересов

Депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов готов сдать мандат в случае возникновения конфликта интересов при проверке фактов, озвученных в расследовании радио «Азаттык». Об этом он сообщил в прямом эфире «Пятого канала».
Депутат призвал дождаться окончания проверки правоохранительных органов на озвученную при расследовании «Азаттыка» информацию о $700 миллионах, якобы выведенных Матраимовыми из Кыргызстана.
В ходе прямого эфира Искендер Матраимов признал, что Айеркен Саймаити и его супруга перевели деньги в семейный фонд имени их отца — Исмаила Матраимова. Но опроверг личное знакомство с Айеркен Саймаити. Искендер Матраимов также отметил, что в фонд многие переводят деньги в целях благотворительности. Однако на просьбу журналиста он назвал только одно имя спонсора фонда — гражданина Турции некого Озжена.
Также Искендер Матраимов опроверг связи с компанией «АКА», заявив, что с данной компанией их связывает партнер по бизнесу Канат Маматов, который владеет и управляет торговым центром «Эльдорадо».
«Все мое имущество, имущество жены и сына, в том числе доля в «Эльдорадо» указаны в моей декларации», — заверил Искендер Матраимов.
Нардеп обвинил радио «Азаттык» в выполнении заказа, а автора расследования Али Токтокунова в подготовке к предстоящим парламентским выборам.
Напомним, «Азаттык» опубликовал расследование о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и золота через фирму «Абдыраз», которая владела кыргызско-китайским рынком в Баткене. По словам журналиста, следы вывода денег привели к семье Матраимовых — один из отправителей крупной суммы из Кыргызстана Айеркен Саймаити позже из Турции перевел на счет фонда Матраимовых «Исмаил Ата» $2 миллиона 338 тысяч 700.
Сегодня стало известно, что еще один брат экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова Исламбек Матраимов отстранен от занимаемой должности начальника управления внутренних расследований ГСБЭП.