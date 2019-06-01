Сапар Исаков рассказал о группе компаний «АКА» и связях Райымбека Матраимова

Бывший премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков, находящийся в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции, сделал заявление о связях Райымбека Матраимова. Его письмо распространила партия СДПК Алмазбека Атамбаева.

«В ноябре или декабре 2017 года (Бегимай Акимбаева, которая вела мой почасовой электронный график работы, может уточнить) по просьбе президента Сооронбая Жээнбекова я принял Хабибуллу (фамилию не помню), руководителя группы компаний «АКА». Глава государства отметил, что группа компаний имеет огромный капитал и намерена инвестировать в экономику республики значительные средства. В тот же день я принял у себя в кабинете Хабибуллу», — написал экс-глава кабмина.

Хабибулла прибыл в Дом правительства в сопровождении охраны президента Сооронбая Жээнбекова, то есть не через бюро пропусков. Это могут подтвердить Бегимай Акимбаева и бывший начальник охраны. Сапар Исаков

«В ходе встречи с Хабибуллой я рассказал об инвестиционных возможностях страны. Было видно, что инвестор крайне заинтересован. Наибольший интерес он проявил к MegaCom, авиакомпании «Кыргызстан», инвестированию финансовых средств в строительство индустриально-логистического центра на территории СЭЗ «Нарын». Я обозначил, что в соответствии с законодательством они будут участвовать в проектах наравне с другими компаниями. Преимущества мы предоставить не можем», — отметил он.

«После встречи с Хабибуллой я поручил бывшему руководителю Агентства по привлечению инвестиций Эсену Момункулову проработать в установленном законодательством порядке участие группы компаний «АКА» в инвестировании в экономику. Аналогичные поручения я дал главе ФУГИ Ренату Тулебердиеву, так как фонд является держателем акций MegaCom и авиакомпании «Кыргызстан», — рассказал бывший премьер.

«Позже правительство в целях внедрения проекта «Безопасный город» в Бишкеке и Оше, на автотрассах Бишкек — Чолпон-Ата и Бишкек — Ош приступило к активным переговорам с компанией Huawei. Она привлекла в качестве своего партнера китайское предприятие (не помню названия), которое намеревалось вложить 85 процентов инвестиций. В этой связи Huawei обратилась к нам, чтобы кабмин вложил 15 процентов средств», — заметил он.

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«Проведя консультации со специалистами, экспертами в сфере IT, мы пришли к выводу, что предложение Huawei не соответствует интересам Кыргызстана, и договорились, что поиск недостающих 15 процентов будут вести обе стороны. Позже стало известно, что инвесторы и «АКА» договорились выступить вместе для инвестирования проекта «Безопасный город». Следует отметить, что правительство не участвовало в переговорах по сотрудничеству между инвестором и «АКА». После тщательной проработки проекта соглашения по реализации «Безопасного города» стороны его подписали», — вспоминает Сапар Исаков.

«Позднее договор расторгла наша сторона. Инвесторы затягивали сроки, подготовили некачественные, на наш взгляд, документы по реализации проекта и не согласились с рядом технических требований по проекту. Все это заставило задуматься нас о разрыве соглашения и выполнении проекта национальными силами», — подчеркнул он.

Фото СДПК. Скриншот письма Сапара Исакова

«На последней конференции «Таза коом» в апреле 2018 года мы успешно показали систему гибридной почты, платформу фотофиксаций нарушений ПДД, инфосистему для дорожных инспекторов, выполненные силами отечественных программистов и кыргызских IT-компаний. Камеры за три дня работы зафиксировали 11 тысяч нарушений на трех перекрестках. Все это сделали наши программисты. Я с большим сожалением узнал, что вместо выполнения проекта отечественными силами его передали в руки нового иностранного инвестора», — пояснил экс-глава правительства.

«Примерно через неделю, как меня отправили в отставку, из некоторых источников я узнал, что глава «АКА» имеет давние связи с Райымбеком Матраимовым. Но, к большому сожалению, у меня на руках не было фактов. Очень рад, что «Азаттык» начал докапываться до истины. Буду рад помочь журналистам в поисках правды», — добавил Сапар Исаков.

Журналисты «Азаттыка» опубликовали расследование о выводе из Кыргызстана $750 миллионов. В нем также фигурируют группа компаний «АКА», Райымбек Матраимов и его родственники.