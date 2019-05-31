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Власть

Депутат призвал Искендера и Исламбека Матраимовых подать в отставку

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев призвал братьев Райымбека Матраимова, известного как Райым-миллионер, — Искендера и Исламбека — уйти в отставку. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Отметим, что Искендер Матраимов в Жогорку Кенеше занимает пост заместителя председателя комитета по правопорядку, противодействию коррупции и борьбе с преступностью. Исламбек Матраимов — начальник управления внутренних расследований и безопасности ГСБЭП.

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Дастан Бекешев считает, что отечественная коррупция породила коррумпированных селф-мейдеров, лживых стартаперов-чиновников.

«Она выдвинула на сцену таких, как Райым-миллионер. Они скупают СМИ, создают партии и финансируют их, они управляют нашей демократией, покупают голоса, выводят деньги из страны. Они пируют, а весь народ ждет перемен. Но празднуют только эти коррупционеры и их семьи, друзья, партнеры, покровители и подчиненные», — пишет народный избранник.

Он указывает и на то, что коррупционеры устраивают игрища и финансируют спортсменов, на ворованные деньги занимаются благотворительностью и пытаются купить народную любовь.

Они говорят, кто прав, а кто виноват; они создают дурную атмосферу в обществе; они сбили наши ориентиры.

Дастан Бекешев

Парламентарий призывает Генеральную прокуратуру исполнить Закон «О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях» и взять под защиту журналистов. Он призывает зарегистрировать сообщение в СМИ в Едином реестре преступлений и проступков и поручить АКС ГКНБ совместно с ГСБЭП, Финансовой разведкой и Таможенной службой начать расследование по фактам, изложенным в журналистском расследовании «Азаттыка».

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Дастан Бекешев предложил Искендеру Матраимову добровольно покинуть пост заместителя председателя парламентского комитета по правопорядку, противодействию коррупции и борьбе с преступностью, чтобы не было конфликта интересов, а Исламбеку Матраимову — временно приостановить работу в Финполе.

Экс-заместитель главы Таможенной службы Райымбек Матраимов стал фигурантом уголовного дела, и в отношении него проводят досудебное производство по статье «Незаконное обогащение» УК КР.
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