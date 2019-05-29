Незаконное обогащение. Райым Матраимов стал фигурантом уголовного дела

В отношении экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова проводится досудебное производство. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

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Уточняется, что Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями зарегистрировала соответствующую информацию в Едином реестре проступков и преступлений по статье «Незаконное обогащение».

Напомним, ранее премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев на встрече с главой ГСБЭП Бакиром Таировым поднял вопрос проверки имущества бывшего заместителя главы ГТС. Он поручил ускорить процесс проверки его имущества.