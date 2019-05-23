Парламент принял в первом чтении поправки в избирательное законодательство, предложенные рабочей группой. За проголосовали 105 нардепов.

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Отметим, вносимые изменения касались мигрантов. Разработчики предлагали разрешить им реализовывать свое гражданское право с помощью почетных консулов. Речь идет о наших соотечественниках, которые находятся за рубежом, но не регистрировались для голосования на выборах.

Кроме того, предлагается допустить к голосованию незрячих граждан. Они будут голосовать по системе Брайля. Введен также принцип жесткого списка кандидатов в депутаты.

То есть, согласно поправкам, поменять в списке местами претендентов на мандаты лидеры политических партий уже не смогут.

Завтра, напомним, должны пройти парламентские слушания, на которых обсудят проекты законов, инициированные депутатами.