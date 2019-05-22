Слабовидящие граждане Кыргызстана будут голосовать по системе Брайля

В Жогорку Кенеше корректируют избирательное законодательство. Депутаты предлагают очередной пакет поправок.
Таким образом, слабовидящие граждане будут участвовать в выборах.
Кроме того, предлагается разрешить мигрантам, не вставшим на учет, реализовать свое гражданское право и проголосовать.
«Они могут обратиться к нашим почетным консулам и через них по специальному разрешению прийти на участки, которые будут открыты в странах зарубежья, и проголосовать. Но только я не совсем понимаю, как будет осуществляться эта процедура, ведь почетные консулы — это не дипломатические работники, и их функции носят чисто представительский, я бы сказал, декларативный характер», — прокомментировал 24.kg депутат Исхак Масалиев.
Инициаторы также настаивают, чтобы законодательно закрепили норму, согласно которой устанавливается жесткий список кандидатов в народные избранники, чтобы после выборов лидеры политических партий не могли менять местами претендентов на мандаты.
Очередные парламентские выборы в Кыргызстане пройдут осенью 2020 года.