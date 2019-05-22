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Власть

Слабовидящие граждане Кыргызстана будут голосовать по системе Брайля

В Жогорку Кенеше корректируют избирательное законодательство. Депутаты предлагают очередной пакет поправок.

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Инициативная группа вносит изменения, касающиеся усовершенствования голосования. В частности, предлагается разработать специальную программу по системе Брайля. Необходимые условия должен создать ЦИК. 

Таким образом, слабовидящие граждане будут участвовать в выборах.

Кроме того, предлагается разрешить мигрантам, не вставшим на учет, реализовать свое гражданское право и проголосовать.

«Они могут обратиться к нашим почетным консулам и через них по специальному разрешению прийти на участки, которые будут открыты в странах зарубежья, и проголосовать. Но только я не совсем понимаю, как будет осуществляться эта процедура, ведь почетные консулы это не дипломатические работники, и их функции носят чисто представительский, я бы сказал, декларативный характер», — прокомментировал 24.kg депутат Исхак Масалиев.

Инициаторы также настаивают, чтобы законодательно закрепили норму, согласно которой устанавливается жесткий список кандидатов в народные избранники, чтобы после выборов лидеры политических партий не могли менять местами претендентов на мандаты. 

Очередные парламентские выборы в Кыргызстане пройдут осенью 2020 года.
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