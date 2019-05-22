ЦИК и МИД думают, как увеличить число голосующих мигрантов

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова и представитель Министерства иностранных дел Алмаз Имангазиев рассказали, какую работу ведут для увеличения числа голосующих на выборах мигрантов.

Нуржан Шайлдабекова отметила: для того чтобы полностью обеспечивать права кыргызстанцев за рубежом, должны быть проведены мероприятия. Она напомнила, что на выборах несколько лет назад были зарегистрированы 80 тысяч кыргызстанцев за рубежом. Из них 56 тысяч проголосовали, но 36 тысяч бюллетеней были признаны недействительными из-за фальсификаций.

«В 2017 году на выборах проголосовали 5 тысяч 128 кыргызстанцев. Это небольшое число. Поэтому у нас две цели — увеличить количество избирательных участков и проводить информационную разъяснительную работу, увеличить сроки регистрации, подачи заявления формы № 2 в электронном формате», — рассказала глава ЦИК.

Депутат Умбеталы Кыдыралиев удивился, что из 800 тысяч кыргызстанцев, находящихся за рубежом, проголосовали только 5 тысяч человек.

На это представитель Министерства иностранных дел Алмаз Имангазиев ответил, что на выборах 2017 года было зарегистрировано 18 тысяч избирателей. Но проголосовали 5,1 тысячи человек.

«Мы давали аналитическую записку на имя президента со своими предложениями, как мы можем обеспечить права кыргызстанцев за рубежом на участие в выборах. Мы включаем институт почетного консула и переводим консульский учет на бесплатный формат. На сегодня на консульском учете стоят 109 тысяч человек. Возможность в электронном виде встать на консульский учет увеличит количество зарегистрированных кыргызстанцев», — подчеркнул Алмаз Имангазиев.