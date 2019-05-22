Матерщинник, фигурант уголовного дела, сисадмин. Странные назначения Абылгазиева

Правительство Мухаммедкалыя Абылгазиева за чуть больше года работы запомнилось кыргызстанцам частой сменой кадров. Причем часто назначения на должности вызывают как минимум недоумение. Руководящие посты получают люди, которые далеки от вверенных им областей.

Редакция 24.kg внимательно изучила кадровые назначения в кабмине и выбрала самые странные и неожиданные из них.

1 Глава Государственной регистрационной службы

Одним из самых громких назначений последнего времени стала смена главы Государственной регистрационной службы. Напомним, прежняя глава ГРС Алина Шаикова ушла в отставку после скандала и возбуждения уголовного дела по тендеру на закупку бланков для биометрических загранпаспортов.

Алину Шаикову освободили от занимаемой должности без объяснения причин. Осталось непонятным, она ушла по собственному желанию или ее уволили из-за скандала с тендером.

Но еще более странным оказалось назначение на вакантное место. Новым главой ГРС Мухаммедкалый Абылгазиев неожиданно назначил бывшего мэра Балыкчи Алмаза Мамбетова.

Читайте по теме ГРС возглавил Алмаз Мамбетов. Что о нем известно

Отношение к ГРС или информационным технологиям он имеет весьма отдаленное. В расчет можно взять только то, что именно в Балыкчи самостоятельно запустили «Безопасный город». Зато Алмаз Мамбетов прославился любовью к ненормативной лексике в общении с оппонентами.

Данных об образовании Алмаза Мамбетова в открытых источниках нет. Да и трудовая деятельность теперь уже главы ГРС тоже ранее не была никак связана с информационными технологиями.

2 Спецпредставитель по вопросам границ

В начале апреля неожиданно покинул свою должность специальный представитель правительства по вопросам границ Курбанбай Искандаров. Он занимался сложным вопросом делимитации и демаркации границ с 2010 года.

Объясняя такое решение депутатам, Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что Курбанбая Искандарова уволили за нарушение служебной этики.

Произошло это почти сразу после очередного конфликта на кыргызско-таджикской границе. Других деталей увольнения в кабмине озвучивать не стали. Зато представили нового спецпредставителя Каныбека Ботобаева.

Большую часть жизни Каныбек Ботобаев занимался землеустройством, а к границам отношение имел только, работая начальником Южного регионального отдела по делимитации и демаркации госграницы КР при госпредприятии «Кыргызгипрозем».

Государственный проектный институт по землеустройству «Кыргызгипрозем» работает при Министерстве сельского хозяйства. До назначения на должность Каныбек Ботобаев шесть лет был замдиректора предприятия.

3 Заместитель председателя Госкомитета промышленности

Неожиданным оказалось решение о назначении градоначальника Оша Айтмамата Кадырбаева заместителем председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования.

Должность мэра южной столицы Айтмамат Кадырбаев занимал с 2014 года.

И вдруг именно он спешно сменил на посту Азамата Оморова. Его Мухаммедкалый Абылгазиев назначил заведующим отделом промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования аппарата правительства.

Отметим, что мэр Оша экономист. Но с 2007-го работал в одноименной области сначала первым замглавы, затем первым заместителем генерального директора Государственной дирекции по восстановлению и развитию Оша и Джалал-Абада и четыре года руководил южной столицей. Азамат Оморов по специальности инженер-электрик. На госслужбе он с 2007 года.

4 Заместитель главы Госэкотехинспекции

В январе 2019 года бывший руководитель службы собственной безопасности Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Шайлообек Нарбеков стал заместителем директора Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.

Ранее он был фигурантом уголовного дела. Следствие вел ГКНБ по факту злоупотребления должностным положением. Антикоррупционной службой ГКНБ 12 декабря 2013-го Шайлообек Нарбеков задержан и водворен в СИЗО.

По версии следствия, он превысил должностные полномочия и без каких-либо оснований отпустил товар, ввезенный в Кыргызстан контрабандным путем частным лицом.

Шайлообеку Нарбекову предъявлено обвинение в злоупотреблении должностным положением. Как позже сообщили в Госэкотехинспекции, на него действительно было возбуждено уголовное дело, но он оправдан всеми судебными инстанциями.

5 Заместитель председателя Государственной налоговой службы

Назначение еще одного заместителя, теперь уже председателя Государственной налоговой службы, тоже вызывает интерес. В марте 2019 года замглавы ГНС стал Улукбек Самыйбеков. Он выпускник КГТУ имени Исхака Раззакова по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем».

Читайте по теме Скандал с «КТ Мобайл». Как многомиллионные проекты чиновники отдают своей родне

Карьерный взлет Улукбека Самыйбекова просто впечатляет. Он начинал работать в 2004-м системным администратором, а уже в 2013 году стал начальником управления информационных систем Соцфонда. Оттуда его и забрали в Налоговую службу курировать блок, связанный с администрированием страховых взносов и информационными технологиями.

Во всем этом важно отметить небольшую деталь. Нынешний глава ГНС Тенизбек Абжапаров до назначения на должность при Мухаммедкалые Абылгазиеве руководил именно Социальным фондом. Да и сам нынешний глава кабмина долгое время проработал в этой организации.

6 Смена акимов

Запомнился Мухаммедкалый Абылгазиев и тем, что одним решением уволил сразу шестерых акимов районов. Однако назначить новые кадры оказалось не так просто. Например, с должностью акима Аксыйского района Иссык-Кульской области определялись два месяца. Обратить внимание на отсутствие власти в регионе пришлось депутатам.

Читайте по теме Кадры-2018. Главные перестановки года

Мухаммедкалый Абылгазиев успел сменить глав трех областей. Узарбек Жылкыбаев, возглавлявший Иссык-Кульскую область, переехал в Ошскую после того, как полпред Таалайбек Сарыбашов стал мэром Оша.

Главой курортной Иссык-Кульской области стал уроженец Ноокатского района Ошской области Акылбек Осмоналиев. По специальности он зоотехник. Но за годы работы успел дослужиться до председателя Национального статистического комитета (2012-2016), руководителя аппарата кабмина (2016-2017) и первого заместителя управделами президента и правительства (2017).

7 Неприкасаемые министры

Критику кадровой политики премьер-министр выслушивает не только из-за странных назначений, но и из-за того, что на своих постах остаются самые непопулярные министры.

Читайте по теме Год правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева. Кадровая чехарда

Неоднократно звучали призывы уволить министров сельского хозяйства Нурбека Мурашева, образования Гульмиру Кудайбердиеву и здравоохранения Космосбека Чолпонбаева. Однако они по-прежнему не видят в своей работе недостатков. Согласны с ними и в правительстве, потому что чиновники продолжают успешно работать.

Из десяти министров, сохранивших посты после ухода Сапара Исакова, семеро покинули их в течение года работы с Мухаммедкалыем Абылгазиевым. Чаще всего все сопровождали либо неожиданные заявления об отставке, либо грандиозные скандалы.

При этом после скандала с «КТ Мобайл» в обществе и парламенте вновь критикуют кабинет министров. А в правительстве тем временем началась новая волна кадровых перестановок. Вчера уволен заместитель руководителя аппарата кабмина Мурат Мукамбетов, подано представление президенту об освобождении от должности главы аппарата правительства Шамиля Асымбекова.