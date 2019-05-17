Скандал с «КТ Мобайл». Новые детали, угрозы и недоверие правительству

Сегодня состоялось первое заседание депутатской рабочей группы по изучению ситуации вокруг «КТ Мобайл». Работа парламентариев началась с громких разоблачений и неожиданных фактов. Более того, парламентарии заявили о возможном недоверии правительству.

Кому зарплату побольше

История началась с желания Кыргызтелекома создать собственную сотовую компанию из «дочки» «КТ Мобайл». Еще не начав работать, она ввязалась в скандал. Сначала о недовольстве условиями работы заявила госкомпания «Альфа Телеком», а потом в соцсетях появились данные о баснословных зарплатах в «КТ Мобайл».

Заместитель генерального директора компании Эрназар Иманкадыр уулу заявил, что зарплаты в 300 тысяч сомов ни у кого в «КТ Мобайл» нет. Максимальный заработок — 157 тысяч сомов, а средний — 30-40 тысяч сомов. Сейчас, когда заявление на увольнение написал и сам Эрназар, и гендиректор компании, выясняются новые детали.

Самая высокая зарплата в «КТ Мобайл» была у Эрназара Иманкадыр уулу — 157 тысяч сомов. А вот оклад гендиректора Нурбека Мукамбетова по штатному расписанию — 0 сомов.

После вопросов депутата Алмамбета Шыкмаматова оказалось, что 157 тысяч сомов с января по апрель 2019 года составлял оклад Эрназара Иманкадыр уулу. При этом ему могли выплачивать бонусы и премиальные. Сколько они составляли, в Кыргызтелекоме выясняют только сейчас.

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Кыргызтелеком назначает только директора. Решения по остальным кадрам принимал Нурбек Мукамбетов. Там работали хорошие специалисты, которые нужны для запуска нового сотового оператора. И зарплаты у них гораздо ниже, чем в действующих сотовых компаниях«, — оправдывался исполняющий обязанности председателя правления ОАО «Кыргызтелеком» Эмиль Акматов.

Зарплату сотрудники получали из тех 345 миллионов сомов, которые компания MegaCom заплатила за совместное использование частот «КТ Мобайл».

Эмиль Акматов, защищая «дочку» Кыргызтелекома, забыл добавить, что три сотовых оператора, которые есть на мобильном рынке Кыргызстана, работают давно и прибыльно. «КТ Мобайл» тратил деньги, не проработав на рынке ни дня и еще не выполнив перед ЗАО «Альфа Телеком» условий договора о совместном использовании частот.

Серый кардинал Рысалиев

На заседании рабочей группы подтвердились и слухи об участии в скандальном проекте Иманкадыра Рысалиева, свояка премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Генеральный директор MegaCom Акылбек Жамангулов заявил, что тот угрожал ему и его семье, если проект по запуску четвертого оператора связи не реализуют в ближайшее время.

«Четвертый сотовый оператор должен начать работу в течение двух месяцев. После того как в ноябре прошел аукцион, мы официально отправляли письма в госорганы и говорили о проблеме, просили помощи и предложений. По поводу угроз Иманкадыра Рысалиева, я никуда не обращался. Я боюсь только Бога. Но все СМС у меня сохранились», — рассказал журналистам Акылбек Жамангулов.

Правда, показать сообщения отказался, сославшись на то, что во время заседания рабочей депутатской группы велась стенограмма. Акылбек Жамангулов признал, что готов передать доказательства правоохранительным органам.

Сам Иманкадыр Рысалиев категорически отрицает участие в проекте и угрозы Акылбеку Жамангулову. Более того, он обвинил гендиректора MegaCom в лоббировании интересов иностранных сотовых компаний.

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«Неужели за 28 лет независимости мы не заслужили создать национальный сотовый оператор? А как мы будем реализовывать программу «Санарип Кыргызстан»? Через иностранные сотовые компании? И будем их информационными рабами? Я обвиняю Жамангулова в том, что он препятствует созданию национальной сотовой компании», — заявил Иманкадыр Рысалиев.

«Он покупал частоты, заранее зная условия аукциона, потом заключил контракт. Пусть правоохранительные органы разберутся, почему он потом начал писать письма и утверждать, что проект экономически нецелесообразен. Он втягивает в разборки хозяйствующих субъектов Жогорку Кенеш и пытается политизировать этот вопрос», — считает Иманкадыр Рысалиев.

Что будет с проектом

Комментировать разразившийся скандал пришлось даже премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву. Он признал, что Иманкадыр Рысалиев его свояк, но утверждает, что был не в курсе карьерных успехов своего бажарика.

«Мы подтверждаем, что руководитель секретариата международной организации «Открытое правительство» Иманкадыр Рысалиев приходится бажа (свояк) премьер-министру. Однако о том, что его сын Эрназар является заместителем директора компании «КТ Мобайл», Мухаммедкалыю Абылгазиеву до последнего времени известно не было. В этой ситуации глава правительства считает, что он должен покинуть свою должность», — говорится в сообщении.

Главе кабмина даже пришлось собрать недовольные стороны. И, несмотря на скандал, он продолжил активное продвижение проекта. В правительстве считают его крайне важным и нужным для будущей цифровизации страны.

Интересно, что и глава MegaCom после этого заседания резко сменил риторику. Теперь Акылбек Жамангулов утверждает, что компания согласна на совместный проект с «КТ Мобайл». Дескать, новые условия сотрудничества им выгодны.

«Мы создаем виртуального сотового оператора с использованием частот «КТ Мобайл». MegaCom будет опорным оператором. Это то, чего мы добивались последние пять месяцев. Раньше был другой вопрос. От нас хотели, чтобы мы закупили базовые станции, понесли биллинговые расходы, внедрение на коммутатор. Это сумасшедшие деньги. Окупаемость проекта при таких расходах нецелесообразна. Если взять, например, частоту 27 гигагерц, то для ее работы в полном объеме потребуется около двух миллиардов сомов», — рассказал Акылбек Жамангулов.

Кабмин ждет вотум недоверия?

По итогам заседания депутаты решили, что направят письмо в Генеральную прокуратуру с требованием проверить заявление Акылбека Жамангулова. Да и тянуть с первыми итогами работы комиссии депутаты не будут. Направляются запросы в ведомства, проводятся дополнительные заседания.

«То, что происходит, — это неправильные вещи. Гендиректор государственной компании говорит об угрозах родственника премьер-министра. Генпрокуратура должна дать юридическую оценку происходящему. Кроме того, план работы комиссии расписан. Привлекаются эксперты. Комиссия хочет в разумные сроки, в течение пары недель представить некоторые результаты», — заявил 24.kg депутат Мирлан Жээнчороев.

Но главное не это. Уже сейчас отдельные депутаты говорят, что именно скандал с «КТ Мобайл» может стать катализатором отставки правительства. Более того, возможно выражение недоверия кабмину.

«Компания не должна работать в интересах одной семьи или группы. Мы это уже проходили. Общество возмущенно наблюдает за «бажагейтом» и «кудагыйгейтом». Парламент должен вовремя это остановить. Мы не можем допустить создания целых коррупционных схем для молодого человека. Это может дойти до выражения недоверия правительству», — заявил депутат Жанар Акаев.