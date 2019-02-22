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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками (73)

Премьер-министр объявил замечания четырем руководителям министерств и ведомств

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, которым за ненадлежащее исполнение обязанностей четырем руководителям министерств и ведомств объявили замечание. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

Замечания объявили министру здравоохранения Космосбеку Чолпонбаеву, директору Госинспекции по экологической и технической безопасности Джолдошбеку Джунушеву, председателю Государственной службы миграции Болотбеку Ибраимжанову и директору Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалыку Рустамову.

За какие нарушения чиновники получили замечания, в правительстве не сообщили.
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