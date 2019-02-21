Нурсултан Назарбаев призвал правительство Казахстана уйти в отставку

На сайте «Акорды» появилось заявление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Лидер соседнего государства призвал правительство страны уйти в отставку.

Сегодня я принимаю важное решение для нашей республики. Считаю, что правительство Казахстана должно уйти в отставку. Нурсултан Назарбаев

Президент РК подверг резкой критике работу казахстанского кабмина. В частности, в обращении говорится, что правительству совместно с Нацбанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики. Нурсултан Назарбаев указывает на то, что недостаточно создается продуктивных рабочих мест, особенно в селе.

«Малый и средний бизнес так и не стал драйвером роста, его развитие не стало основной задачей акимов и министров. Системная работа по решению социально-экономических вопросов кабмином так и не была выстроена. Реальные доходы населения не увеличиваются. Доля расходов на продукты питания в бюджете семей растет. В результате формального подхода исполнительных органов часть социально уязвимых слоев населения не охвачена адресной помощью», — отмечает в своем заявлении он.

Казахстанский глава также сообщил, что намерен предложить ряд мер по решению социальных проблем населения в ходе ближайшего съезда партии «Нур Отан» и «установить контроль над средствами», которые «не тратятся по назначению» правительством.

По словам Нурсултана Назарбаева, на «повышение качества жизни людей» будут выделены «немалые средства из бюджета и Национального фонда».

Кабмин Казахстана с сентября 2016 года возглавляет премьер-министр Бахытжан Сагинтаев. Согласно Конституции, правительство образует президент страны. Оно действует в пределах срока полномочий главы государства и ответственно перед ним.