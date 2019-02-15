12:11
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Премьер негодует. В Кыргызстане самый плохой регламент по привлечению инвестиций

Из-за внутренних проблем и неорганизованности работ с подрядчиками Кыргызстан не может потратить деньги инвесторов. Об этом сегодня на заседании правительства заявил министр экономики Олег Панкратов.

По его словам, на 2018 год на программу госинвестиций было предусмотрено 37,6 миллиарда сомов. Позже сумма была снижена до 19,6 миллиарда сомов. Но даже она не была полностью освоена. Фактическое освоение составило 14,9 миллиарда сомов, или 75,8 процента.

«Главная причина неосвоения средств — внутренние проблемы. Инвесторы готовы были перечислить деньги, но из-за проблем они не поступили», — заключил Олег Панкратов.

В свою очередь вице-премьер-министр Замирбек Аскаров отметил, что в прошлом году неоднократно проводились совещания на эту тему, руководителей предупреждали об ответственности за выполнение программы ПГИ, но они не отреагировали.

Такая позиция вызвала негодование премьер-министра.

«Нам помогают доноры, президент встречи проводит. Но от имени доноров претензии высказываются. Например, на встрече с президентом представитель Всемирного банка сказал, что в Кыргызстане самый плохой регламент по привлечению инвестиций. Процедура согласования проходит долго. Вопросы ратификации кредитов должны проходить открыто и гласно. Вчера крупное обсуждение было по этому вопросу. Мы должны создать регламент, в котором прописать все сроки: подписание соглашения, принятие решения правительством, сроки ратификации в парламенте. Каждый госорган, который работает с инвестициями, должен через регламент работать. А то некоторые полтора года не могут ратификацию провести. Приходят в парламент и не могут высказаться, защитить проект, не могут рассказать, какую пользу он принесет. Инвестиции к нам приходят, но время их реализации хромает», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.
Ссылка:
просмотров: 292
Версия для печати
Популярные новости
Данные по&nbsp;торговле Кыргызстана с&nbsp;Узбекистаном расходятся на&nbsp;миллионы долларов Данные по торговле Кыргызстана с Узбекистаном расходятся на миллионы долларов
Правительство Кыргызстана готовит еще одну волну легализации имущества Правительство Кыргызстана готовит еще одну волну легализации имущества
Кодекс о&nbsp;нарушениях. Налогоплательщикам сделали послабления Кодекс о нарушениях. Налогоплательщикам сделали послабления
За&nbsp;январь международные резервы Кыргызстана выросли почти на&nbsp;$15 миллионов За январь международные резервы Кыргызстана выросли почти на $15 миллионов
Бизнес
О! продолжает наращивать мощность своей 4G&nbsp;LTE-сети в&nbsp;Джалал-Абадской области О! продолжает наращивать мощность своей 4G LTE-сети в Джалал-Абадской области
Beeline: У&nbsp;любви нет даты Beeline: У любви нет даты
E-загранпаспорта Кыргызстана станут одними из&nbsp;самых продвинутых в&nbsp;СНГ E-загранпаспорта Кыргызстана станут одними из самых продвинутых в СНГ
Тариф для всей семьи от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Тариф для всей семьи от Мобильного оператора О!