Премьер негодует. В Кыргызстане самый плохой регламент по привлечению инвестиций

Из-за внутренних проблем и неорганизованности работ с подрядчиками Кыргызстан не может потратить деньги инвесторов. Об этом сегодня на заседании правительства заявил министр экономики Олег Панкратов.

По его словам, на 2018 год на программу госинвестиций было предусмотрено 37,6 миллиарда сомов. Позже сумма была снижена до 19,6 миллиарда сомов. Но даже она не была полностью освоена. Фактическое освоение составило 14,9 миллиарда сомов, или 75,8 процента.

«Главная причина неосвоения средств — внутренние проблемы. Инвесторы готовы были перечислить деньги, но из-за проблем они не поступили», — заключил Олег Панкратов.

В свою очередь вице-премьер-министр Замирбек Аскаров отметил, что в прошлом году неоднократно проводились совещания на эту тему, руководителей предупреждали об ответственности за выполнение программы ПГИ, но они не отреагировали.

Такая позиция вызвала негодование премьер-министра.

«Нам помогают доноры, президент встречи проводит. Но от имени доноров претензии высказываются. Например, на встрече с президентом представитель Всемирного банка сказал, что в Кыргызстане самый плохой регламент по привлечению инвестиций. Процедура согласования проходит долго. Вопросы ратификации кредитов должны проходить открыто и гласно. Вчера крупное обсуждение было по этому вопросу. Мы должны создать регламент, в котором прописать все сроки: подписание соглашения, принятие решения правительством, сроки ратификации в парламенте. Каждый госорган, который работает с инвестициями, должен через регламент работать. А то некоторые полтора года не могут ратификацию провести. Приходят в парламент и не могут высказаться, защитить проект, не могут рассказать, какую пользу он принесет. Инвестиции к нам приходят, но время их реализации хромает», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.