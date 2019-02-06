Электронные рецепты запустят в 2019 году в трех пилотных районах Кыргызстана — Тонском, Тюпском и Джети-Огузском Иссык-Кульской области. Об этом на заседании парламента сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

Депутаты подняли вопросы дороговизны медикаментов, перебивки сроков годности, необоснованности назначения более дорогих аналогов.

Читайте по теме Электронные рецепты на лекарства в Кыргызстане могут появиться к 2020 году

Министр здравоохранения отметил, что на общественном обсуждении находится закон о регулировании цен на препараты и контроле за ними. Кроме того, разрабатывают национальную базу данных лекарств, в которую включат все разрешенные в Кыргызстане препараты.

«Тогда мы сможем их отслеживать и контролировать. Надеемся, в течение года-двух сможем внедрить маркировку и отслеживание. Для этого необходимо найти средства и определить исполнителя», — сказал министр.

Депутат Аалы Карашев отметил, что надо ускорить эту работу.

«Есть факты, когда лекарство стоит 150 сомов, а врачи выписывают аналоги за 1 тысячу 500 сомов. Надо создать каталог лекарственных средств, чтобы все было прозрачно и пациент видел, что ему назначают и по какой цене», — отметил он.