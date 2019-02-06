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Власть

Электронные рецепты запустят в 2019 году в трех пилотных районах Кыргызстана

Электронные рецепты запустят в 2019 году в трех пилотных районах Кыргызстана — Тонском, Тюпском и Джети-Огузском Иссык-Кульской области. Об этом на заседании парламента сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

Депутаты подняли вопросы дороговизны медикаментов, перебивки сроков годности, необоснованности назначения более дорогих аналогов.

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Министр здравоохранения отметил, что на общественном обсуждении находится закон о регулировании цен на препараты и контроле за ними. Кроме того, разрабатывают национальную базу данных лекарств, в которую включат все разрешенные в Кыргызстане препараты.

«Тогда мы сможем их отслеживать и контролировать. Надеемся, в течение года-двух сможем внедрить маркировку и отслеживание. Для этого необходимо найти средства и определить исполнителя», — сказал министр.

Депутат Аалы Карашев отметил, что надо ускорить эту работу.

«Есть факты, когда лекарство стоит 150 сомов, а врачи выписывают аналоги за 1 тысячу 500 сомов. Надо создать каталог лекарственных средств, чтобы все было прозрачно и пациент видел, что ему назначают и по какой цене», — отметил он.
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