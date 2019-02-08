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Власть

Почему инвестор не идет в Кыргызстан. Главу Минэкономики критикуют депутаты

На заседании фракции СДПК министр экономики Олег Панкратов рассказал, почему в Кыргызстан не приходят инвесторы. Депутатам его ответ не понравился.

По словам чиновника, основной причиной отсутствия крупных инвесторов является то, что Кыргызстан не может предложить им земли для инвестиционных проектов.

«Кроме того, нет свободных энергомощностей, не урегулированы международные споры, в которых Кыргызстан выступает ответчиком. Нет качественных инвестиционных предложений, бизнес-планов. Влияет и неразвитость инфраструктуры — дороги, аэропорты, интернет», — сказал Олег Панкратов.

Лидер фракции СДПК прервал его: «Вы льете воду и говорите ерунду. Расскажите лучше, какие заводы построили, а не рассказывайте сказки».

Анвар Артыков также остался недовольным работой Министерства экономики по привлечению инвестиций.

«Вокруг инвесторов много халявщиков. Каждый хочет урвать свой кусок. Инвесторы ходят с чемоданами денег, но пробиться к вам не могут. Вы занимаетесь только сочинением объективных и субъективных причин», — сказал он.
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