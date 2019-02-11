Учебники с ошибками. Генпрокуратура выявила нарушения при разработке

Генеральная прокуратура Кыргызстана провела проверку в Министерстве образования и науки и выявила ряд нарушений при закупке услуг консультантов по разработке новых учебников и их тиражировании. Об этом сообщает пресс-служба ГП.

Установлено, что Всемирный банк в рамках проекта «Поддержка реформ в секторе образования» предоставил кредитные и грантовые средства на $16,5 миллиона, из которых на разработку и тиражирование новых учебников для 5-6-х классов образовательных школ израсходовано $4,1 миллиона.

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10 августа 2016 года ОсОО «БК» в нарушение условий контракта неправомерно передало свои обязательства по разработке новых учебников по предметам «Естествознание, 5-й класс» и «География, 6-й класс» другому участнику конкурса ОсОО «И», квалификационные данные которого в полной мере не соответствовали требованиям конкурса.

Кроме того, до проведения оценки и отбора рукописей авторов между ОсОО «БК» и автором учебника «Естествознание, 5-й класс» Э.М. заключается договор заказа на написание нового учебника, который является точной копией действующих учебников издательства 2012-го.

Несмотря на это, ученым советом Кыргызской академии образования, конкурсной и технической комиссиями министерства одобрены все представленные учебники, не соответствующие требованиям установленного стандарта.

В 2018 году изданы некачественные и не пригодные к использованию учебники. Всего на разработку и тиражирование учебников незаконно израсходовано 32,7 миллиона сомов.

Проверка продолжается.