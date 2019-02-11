10:32
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Учебники с ошибками. Генпрокуратура выявила нарушения при разработке

Генеральная прокуратура Кыргызстана провела проверку в Министерстве образования и науки и выявила ряд нарушений при закупке услуг консультантов по разработке новых учебников и их тиражировании. Об этом сообщает пресс-служба ГП.

Установлено, что Всемирный банк в рамках проекта «Поддержка реформ в секторе образования» предоставил кредитные и грантовые средства на $16,5 миллиона, из которых на разработку и тиражирование новых учебников для 5-6-х классов образовательных школ израсходовано $4,1 миллиона.

Читайте по теме
Ошибки в учебниках. Чиновников накажут по итогам работы специальной комиссии

10 августа 2016 года ОсОО «БК» в нарушение условий контракта неправомерно передало свои обязательства по разработке новых учебников по предметам «Естествознание, 5-й класс» и «География, 6-й класс» другому участнику конкурса ОсОО «И», квалификационные данные которого в полной мере не соответствовали требованиям конкурса.

Кроме того, до проведения оценки и отбора рукописей авторов между ОсОО «БК» и автором учебника «Естествознание, 5-й класс» Э.М. заключается договор заказа на написание нового учебника, который является точной копией действующих учебников издательства 2012-го.

Несмотря на это, ученым советом Кыргызской академии образования, конкурсной и технической комиссиями министерства одобрены все представленные учебники, не соответствующие требованиям установленного стандарта.

В 2018 году изданы некачественные и не пригодные к использованию учебники. Всего на разработку и тиражирование учебников незаконно израсходовано 32,7 миллиона сомов.

Проверка продолжается.
Ссылка:
просмотров: 395
Версия для печати
Материалы по теме
Учебники с ошибками. В парламенте разбираются в скандальной ситуации
Учебник «Адеп» со скандальным стихом «Гулайым» снимут со школьной программы
Гулайым — образ недостойной девушки. Зачем третьеклассников учат ненависти?
Ошибки в учебниках. Чиновников накажут по итогам работы специальной комиссии
Ошибки в учебниках. В сложившейся ситуации виноваты все участники процесса
Популярные новости
Адвокат Сапара Исакова требует привлечь к&nbsp;ответственности Асылбека Жээнбекова Адвокат Сапара Исакова требует привлечь к ответственности Асылбека Жээнбекова
Сплоченность кыргызов очаровала азербайджанку Айшу Джаббарову Сплоченность кыргызов очаровала азербайджанку Айшу Джаббарову
Пересечение стоп-линии на&nbsp;запрещающий сигнал. Видео о&nbsp;&laquo;Безопасном городе&raquo; Пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал. Видео о «Безопасном городе»
Модернизация ТЭЦ. Ответственность Асылбека Жээнбекова рассматривать не&nbsp;будут Модернизация ТЭЦ. Ответственность Асылбека Жээнбекова рассматривать не будут
Бизнес
O!Store в&nbsp;Asia Mall делает СКИДКИ на&nbsp;смартфоны и&nbsp;аксессуары до&nbsp;30&nbsp;процентов O!Store в Asia Mall делает СКИДКИ на смартфоны и аксессуары до 30 процентов
Красивые номера MegaCom в&nbsp;подарок со&nbsp;скидкой до&nbsp;90&nbsp;процентов Красивые номера MegaCom в подарок со скидкой до 90 процентов
Подборка смартфонов для НЕГО и&nbsp;НЕЕ к&nbsp;14&nbsp;февраля Подборка смартфонов для НЕГО и НЕЕ к 14 февраля
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; оказал помощь детской больнице в&nbsp;городе&nbsp;Ош «Газпром Кыргызстан» оказал помощь детской больнице в городе Ош