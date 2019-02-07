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Власть

Молодежь поддерживает «Таблиги джамаат», депутат просит ГКНБ отреагировать

Депутат парламента Ирина Карамушкина просит ГКНБ обратить внимание на учащихся местных медресе. Об этом она заявила сегодня на пленарном заседании.

По ее словам, недавно был проведен опрос среди учеников религиозных учреждений, и их ответы ее неприятно удивили.

«Большинство учащихся поддерживает движение «Таблиги джамаат», а в его рядах есть радикалы. Считаю, что ГКНБ стоит обратить внимание на это. Этот опрос распространен в интернете», — сказала Ирина Карамушкина.

Отметим, Кыргызстан — единственная страна на постсоветском пространстве, где легально действует движение «Таблиги джамаат». Эксперты акцентируют внимание, что его адепты пропагандируют джихад.
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