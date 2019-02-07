Туалеты и черный пиар. Что сегодня беспокоит депутатов Жогорку Кенеша

В Жогорку Кенеше сегодня вновь подняли тему общественных туалетов. Депутат Бактыбек Турусбеков требует построить туалеты и душевые вдоль трассы на Иссык-Куль.

По его словам, новый туристический сезон не за горами, а туалетов нет. Бактыбек Турусбеков беспокоится, что у туристов, которые намерены посетить Кыргызстан в 2019 году, о стране сложится не лучшее впечатление.

Он считает, что нужно строить туалеты не только на заправках, но и владельцы пансионатов должны взять на себя эту обязанность и оснастить обочины дороги клозетами.

«Можно лицензию не выдавать, если не будут строить комфортабельные туалеты», — предложил нардеп.

Напомним, что вчера на заседании парламента тему туалетов поднял депутат Экмат Байбакпаев. Он отметил, что за 50 миллионов сомов, которые правительство намерено потратить на открытие государственного предприятия «Кыргызтуризм», лучше построить туалеты на Иссык-Куле.

А парламентарий Камчыбек Жолдошбаев обеспокоился сегодня репутацией коллеги Эльвиры Сурабалдиевой.

Он поднял тему черного пиара и просит коллег защитить Эльвиру Сурабалдиеву, в отношении которой в отдельных кыргызскоязычных СМИ началась кампания против нее и ее покойного отца Жыргалбека Сурабалдиева, убитого в июне 2005-го.

«Я-то знаю, кто стоит за этим очернением. Нам необходимо разобраться и прекратить этот черный пиар», — сказал Камчыбек Жолдошбаев, но не назвал имен.