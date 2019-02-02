Движение «СДПК без Атамбаева» готовится в феврале провести съезд

Движение «СДПК без Атамбаева» готовится в ближайшее время провести съезд. Об этом 24.kg сообщил глава организации, экс-полпред правительства в Чуйской области Сагынбек Абдырахманов.

По его словам, точную дату еще не назначили, предположительно, съезд пройдет в феврале, ближе к концу месяца. Делегаты по всем районам и областям избраны на партийных конференциях.

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Сегодня на городской партийной встрече переизбрали главу городской ячейки. Им стал бывший депутат Бишкекского городского кенеша от партии СДПК Рысбек Мааткабылов.

На съезд члены движения приглашают лидера социал-демократов, бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Хотят заслушать его отчет.

«Мы намерены исключить Алмазбека Атамбаева из партии и выбрать другого лидера. Но придет ли он, не знаю. Сегодня приглашали заместителя Алмазбека Атамбаева Ирину Карамушкину на городскую конференцию. Она проигнорировала ее», — сказал Сагынбек Абдырахманов.

Напомним, СДПК намерена провести свой съезд 6 апреля. Члены движения «СДПК без Атамбаева» из партии исключены.