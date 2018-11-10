Кыргызстан: кадровые перестановки за 5-9 ноября

В Кыргызстане за короткую рабочую неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Турдуназир Бекбоев назначен управляющим делами президента и правительства КР.

Глава государства Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующий Указ, одновременно освободив Турдуназира Бекбоева от ранее занимаемой должности заведующего отделом политики государственного управления и организационно-инспекторской работы аппарата президента.

Прежнего управляющего Туруспека Коеналиева освободили от должности согласно поданному заявлению в конце октября.

Фото аппарата правительства КР. Турдуназир Бекбоев родился 14 апреля 1961 года в селе Урумбаш Джалал-Абадской области. Окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства.

Трудовую деятельность начал в 1983-м преподавателем. Затем был заместителем директора по учебно-производственной работе Джалал-Абадского ПТУ № 1.

1991 — 1992 — директор Джалал-Абадского ПТУ № 1;

1992 — заместитель главы, руководитель аппарата госадминистрации Джалал-Абадской области;

1992 — 1995 — председатель Джалал-Абадского городского кенеша;

1995 — первый заместитель главы госадминистрации Джалал-Абадской области;

1995 — 1999 — глава государственной администрации Уч-Терекского района, затем Кара-Куля;

1999 — 2000 — начальник Джалал-Абадского областного управления национальной комиссии по защите прав и развитию конкуренции при президенте;

2000 — 2001 — инспектор отдела оргработы и политики госуправления администрации президента;

2001 — 2005 — глава госадминистрации Ноокенского, Сузакского, Токтогульского районов;

2006 — 2009 — первый вице-мэр Джалал-Абада;

2009 — 2010 — первый заместитель главы госадминистрации Джалал-Абадской области;

2015 — 2016 — министр сельского хозяйства и мелиорации;

2016 — 2017 — советник премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.

Назначены новые заместители министра труда и социального развития.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Ализа Солтонбекова, Камалдин Токтосартов, Жаныл Алыбаева назначены заместителями министра труда и социального развития.

После скандала с заграничными поездками уволено все руководство Министерства труда и социального развития.

родилась 5 апреля 1978 года во Фрунзе.

Работала в аппарате правительства заведующей отделом писем и приема граждан. С марта 2017-го занимала пост заместителя полномочного представителя правительства в Чуйской области по социальным вопросам.

Камалдин Токтосартов родился 12 августа 1975 года во Фрунзе.

С 1998-го работал на государственной службе. С 2006 года по настоящий период работает в Международной ассоциации содействия возрождению духовности «Руханият».

Дважды избирался депутатом Бишкекского городского кенеша. Во время депутатской деятельности возглавлял комиссии по бюджету и социальным вопросам.

С июня 2013-го по ноябрь 2014-го занимал должность главы Октябрьской районной администрации мэрии Бишкека.

Президент ОО «Национальная федерация «Сетокан» карате-до International Кыргызской Республики».

Сын Акуна Токтосартова — министра культуры Киргизской ССР.

Жаныл Алыбаева родилась 4 февраля 1980 года.

Ранее занимала должность начальника управления Минтруда по развитию социальных услуг ЛОВЗ и пожилых граждан.

Алымбек Орозбеков назначен завотделом экономики и инвестиций аппарата правительства.

Фото из интернета. Алымбек Орозбеков

Родился 25 сентября 1982 года.

Окончил Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына, Институт интеграции международных образовательных программ (ИИМОП), факультет «Международные отношения», Государственный университет Кобе (Япония), факультет международного экономического сотрудничества и политологии.

Трудовую деятельность начал в 2005-м ведущим специалистом (переводчиком) в отделе международного сотрудничества Национального статистического комитета.

2008 — 2009 — референт в секторе перевода и издания актов при канцелярии администрации президента.

С 2012 года работал в Государственном агентстве по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики.

В 2016-м назначен директором агентства.

О кадровых перестановках с 29 октября по 2 ноября читайте здесь.