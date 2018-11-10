Кыргызстан: кадровые перестановки за 5-9 ноября

В Кыргызстане за короткую рабочую неделю произошло несколько кадровых перестановок.
Турдуназир Бекбоев назначен управляющим делами президента и правительства КР.
Глава государства Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующий Указ, одновременно освободив Турдуназира Бекбоева от ранее занимаемой должности заведующего отделом политики государственного управления и организационно-инспекторской работы аппарата президента.
Прежнего управляющего Туруспека Коеналиева освободили от должности согласно поданному заявлению в конце октября.
Трудовую деятельность начал в 1983-м преподавателем. Затем был заместителем директора по учебно-производственной работе Джалал-Абадского ПТУ № 1.
1991 — 1992 — директор Джалал-Абадского ПТУ № 1;
1992 — заместитель главы, руководитель аппарата госадминистрации Джалал-Абадской области;
1992 — 1995 — председатель Джалал-Абадского городского кенеша;
1995 — первый заместитель главы госадминистрации Джалал-Абадской области;
1995 — 1999 — глава государственной администрации Уч-Терекского района, затем Кара-Куля;
1999 — 2000 — начальник Джалал-Абадского областного управления национальной комиссии по защите прав и развитию конкуренции при президенте;
2000 — 2001 — инспектор отдела оргработы и политики госуправления администрации президента;
2001 — 2005 — глава госадминистрации Ноокенского, Сузакского, Токтогульского районов;
2006 — 2009 — первый вице-мэр Джалал-Абада;
2009 — 2010 — первый заместитель главы госадминистрации Джалал-Абадской области;
2015 — 2016 — министр сельского хозяйства и мелиорации;
2016 — 2017 — советник премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.
Назначены новые заместители министра труда и социального развития.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Ализа Солтонбекова, Камалдин Токтосартов, Жаныл Алыбаева назначены заместителями министра труда и социального развития.
После скандала с заграничными поездками уволено все руководство Министерства труда и социального развития.
Работала в аппарате правительства заведующей отделом писем и приема граждан. С марта 2017-го занимала пост заместителя полномочного представителя правительства в Чуйской области по социальным вопросам.
Камалдин Токтосартов родился 12 августа 1975 года во Фрунзе.
С 1998-го работал на государственной службе. С 2006 года по настоящий период работает в Международной ассоциации содействия возрождению духовности «Руханият».
Дважды избирался депутатом Бишкекского городского кенеша. Во время депутатской деятельности возглавлял комиссии по бюджету и социальным вопросам.
С июня 2013-го по ноябрь 2014-го занимал должность главы Октябрьской районной администрации мэрии Бишкека.
Президент ОО «Национальная федерация «Сетокан» карате-до International Кыргызской Республики».
Сын Акуна Токтосартова — министра культуры Киргизской ССР.
Жаныл Алыбаева родилась 4 февраля 1980 года.
Ранее занимала должность начальника управления Минтруда по развитию социальных услуг ЛОВЗ и пожилых граждан.
Алымбек Орозбеков назначен завотделом экономики и инвестиций аппарата правительства.
Окончил Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына, Институт интеграции международных образовательных программ (ИИМОП), факультет «Международные отношения», Государственный университет Кобе (Япония), факультет международного экономического сотрудничества и политологии.
Трудовую деятельность начал в 2005-м ведущим специалистом (переводчиком) в отделе международного сотрудничества Национального статистического комитета.
2008 — 2009 — референт в секторе перевода и издания актов при канцелярии администрации президента.
С 2012 года работал в Государственном агентстве по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики.
В 2016-м назначен директором агентства.
О кадровых перестановках с 29 октября по 2 ноября читайте здесь.