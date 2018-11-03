В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Мира Карыбаева освобождена от должности завотделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента.

Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Мира Карыбаева освобождена от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Она возглавляла отдел с декабря 2010 года.

В Жогорку Кенеше новые депутаты.

Фото ЦИК КР. Депутат ЖК Нурбек Тотонов

Новый депутат парламента Нурбек Тотонов принес присягу. Он пришел в парламент от партии «Республика — Ата Журт» вместо депутата Акылбека Жамангулова, который назначен гендиректором ЗАО «Альфа Телеком».

Нурбеку Тотонову 41 год, у него три высших образования: экономическое, юридическое и теологическое. В 2014 году назначен президентом Федерации тяжелой атлетики КР.

Фото ЦИК КР. Депутат ЖК Эрмамат Тагаев

Эрмамат Тагаев пришел в ЖК после того, как был исключен из состава парламентской фракции «Бир Бол» Аскарбек Шадиев. Он исключен по собственному желанию.

Эрмамат Тагаев до прихода в Жогорку Кенеш занимался бизнесом и являлся одним из владельцев ОсОО «Исфайрам ЛТД», которое занимается добычей песка и гравия.

В отношении Аскарбека Шадиева возбуждено три уголовных дела по статьям Уголовного кодекса КР. Он сбежал из страны и объявлен в международный розыск.

Азизбек Ороков назначен заместителем председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.

Он пришел вместо Азиза Сапаралиева, проработавшего в должности с 2016 года.

Азизбек Ороков был членом совета директоров ОАО «Кыргызнефтегаз».

Фото из интернета. Чынгыз Кененбаев

Чынгыз Кененбаев назначен статс-секретарем Государственной службы финансовой разведки.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение о его назначении на основании представления Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе.

Конкурс на замещение вакантной должности статс-секретаря проходил среди числящихся в Национальном резерве кадров.

Ранее Чынгыз Кененбаев был заведующим организационно-правового отдела Государственной службы финансовой разведки.

Кадровые перестановки в мэрии Бишкека.

Начальником управления земельных ресурсов назначили Азизбека Алымкулова.

Бывшему руководителю управления Урмату Мурзаканову и первому вице-мэру Ренату Макенову предъявили обвинения в незаконном предоставлении земельного участка в 12-м микрорайоне площадью 3,38 гектара.

Начальником управления доходов местного бюджета столичной мэрии назначили Каната Мелисова.

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Исполняющим обязанности начальника Санитарно-экологической инспекции стал Керимбай Чойбеков. Ранее этот пост занимал Данияр Сулайманов.

Ди⁠ректором муниципального предприятия «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» назначен Нурлан Койчубаков. Предыдущий ди⁠ректор Бакыт Темикеев написал заявление по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Соответствующее распоряжение подписал мэр Бишкека Азиз Суракматов.

О кадровых перестановках с 22 по 26 октября читайте здесь.