В Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.
Мира Карыбаева освобождена от должности завотделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента.
Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Мира Карыбаева освобождена от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.
Она возглавляла отдел с декабря 2010 года.
В Жогорку Кенеше новые депутаты.
Новый депутат парламента Нурбек Тотонов принес присягу. Он пришел в парламент от партии «Республика — Ата Журт» вместо депутата Акылбека Жамангулова, который назначен гендиректором ЗАО «Альфа Телеком».
Нурбеку Тотонову 41 год, у него три высших образования: экономическое, юридическое и теологическое. В 2014 году назначен президентом Федерации тяжелой атлетики КР.
Эрмамат Тагаев пришел в ЖК после того, как был исключен из состава парламентской фракции «Бир Бол» Аскарбек Шадиев. Он исключен по собственному желанию.
Эрмамат Тагаев до прихода в Жогорку Кенеш занимался бизнесом и являлся одним из владельцев ОсОО «Исфайрам ЛТД», которое занимается добычей песка и гравия.
В отношении Аскарбека Шадиева возбуждено три уголовных дела по статьям Уголовного кодекса КР. Он сбежал из страны и объявлен в международный розыск.
Азизбек Ороков назначен заместителем председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.
Он пришел вместо Азиза Сапаралиева, проработавшего в должности с 2016 года.
Азизбек Ороков был членом совета директоров ОАО «Кыргызнефтегаз».
Чынгыз Кененбаев назначен статс-секретарем Государственной службы финансовой разведки.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение о его назначении на основании представления Совета по государственной гражданской службе и муниципальной службе.
Конкурс на замещение вакантной должности статс-секретаря проходил среди числящихся в Национальном резерве кадров.
Ранее Чынгыз Кененбаев был заведующим организационно-правового отдела Государственной службы финансовой разведки.
Кадровые перестановки в мэрии Бишкека.
Начальником управления земельных ресурсов назначили Азизбека Алымкулова.
Бывшему руководителю управления Урмату Мурзаканову и первому вице-мэру Ренату Макенову предъявили обвинения в незаконном предоставлении земельного участка в 12-м микрорайоне площадью 3,38 гектара.
Начальником управления доходов местного бюджета столичной мэрии назначили Каната Мелисова.
Исполняющим обязанности начальника Санитарно-экологической инспекции стал Керимбай Чойбеков. Ранее этот пост занимал Данияр Сулайманов.
Директором муниципального предприятия «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» назначен Нурлан Койчубаков. Предыдущий директор Бакыт Темикеев написал заявление по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Соответствующее распоряжение подписал мэр Бишкека Азиз Суракматов.
О кадровых перестановках с 22 по 26 октября читайте здесь.