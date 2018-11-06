Назначен управляющий делами президента и правительства Кыргызстана

Турдуназира Бекбоева назначили управляющим делами президента и правительства Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующий указ, одновременно освободив Турдуназира Бекбоева от ранее занимаемой должности заведующего отделом политики государственного управления и организационно-инспекторской работы аппарата президента.

Туруспека Коеналиева освободили от должности управляющего делами президента и правительства Кыргызстана согласно поданному заявлению в конце октября.