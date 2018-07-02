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Аскарбек Шадиев стал фигурантом третьего уголовного дела

Депутат Жогорку Кенеша, бывший вице-премьер Аскарбек Шадиев стал фигурантом третьего по счету уголовного дела. Об этом журналистам сообщили в Генеральной прокуратуре.

Дело возбуждено по статье 183 (легализация (отмывание) доходов, полученных криминальным путем) УК КР. Подробности уголовного дела пока не сообщаются.

Сначала Генпрокуратура КР возбудила уголовное дело в отношении Шадиева за злоупотребление должностным положением. Второе возбуждено за незаконное пересечение госграницы.

При этом в ГКНБ сообщили, что Аскарбек Шадиев и его близкие продали и переписали некоторое имущество до возбуждения уголовного дела, то есть до 28 апреля 2018 года.

Напомним, сейчас имущество депутата арестовано. В ГКНБ рассказали, что продажа имущества началась 11 апреля, когда Госфинразведка сообщила общественности о временном аресте банковских счетов Аскарбека Шадиева. В конце апреля депутата объявили в розыск, он незаконно пересек границу и в данное время находится в США.
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