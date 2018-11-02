21:19
USD 69.79
EUR 79.40
RUB 1.06
Власть

Аскарбек Шадиев больше не депутат. Написал заявление о выходе из фракции

Депутатские полномочия Аскарбека Шадиева досрочно прекращены. Решение сегодня приняла Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов.

По данным Центризбиркома, Аскарбек Шадиев исключен из состава парламентской фракции «Бир Бол» по собственному желанию. Копия его заявления прилагается.

В ЦИК 24.kg уточнили, что заявление направлено в секретариат фракции еще 24 октября. Оно представлено в печатном виде и завизировано заявителем. 

Вакантный мандат перешел следующему по списку кандидату в депутаты Эрмамату Тагаеву. Последний до прихода в Жогорку Кенеш активно занимался бизнесом и являлся одним из владельцев ОсОО «Исфайрам ЛТД». Компания занимается добычей песка и гравия.

Ему выданы удостоверение и нагрудный знак народного избранника. 

В отношении Аскарбека Шадиева возбуждено три уголовных дела по статьям Уголовного кодекса КР. Сначала Генпрокуратура возбудила уголовное дело за злоупотребление должностным положением. Второе дело возбуждено за незаконное пересечение госграницы. По третьему уголовному делу ему инкриминируют легализацию доходов, полученных преступным путем.

Аскарбек Шадиев сбежал из страны и объявлен в международный розыск. 
Ссылка:
просмотров: 3407
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Аскарбека Шадиева о премии Чингиза Айтматова передали в суд
Аскарбек Шадиев до сих пор остается депутатом Жогорку Кенеша
Лишить мандата. В ЖК подсчитывают, сколько заседаний прогулял Аскарбек Шадиев
О расследовании резонансных дел рассказали в Совете безопасности
Депутат Жогорку Кенеша Аскарбек Шадиев будет лишен мандата
Аскарбек Шадиев стал фигурантом третьего уголовного дела
Парламент рассмотрит вопрос о мандате Аскарбека Шадиева в сентябре
В отношении депутата Аскарбека Шадиева возбудили второе уголовное дело
Аскарбек Шадиев вброд пересек границу и улетел в США. Его объявили в розыск
Аскарбека Шадиева заключили под стражу на два месяца. Заочно
Популярные новости
Премьер-министра Кыргызстана возмутили 20-дневные командировки чиновников Премьер-министра Кыргызстана возмутили 20-дневные командировки чиновников
В&nbsp;Жогорку Кенеше потребовали отставки министра экономики Олега Панкратова В Жогорку Кенеше потребовали отставки министра экономики Олега Панкратова
&laquo;Предали не&nbsp;меня, а&nbsp;идеалы революции&raquo;. Иса Омуркулов об&nbsp;исключении из&nbsp;СДПК «Предали не меня, а идеалы революции». Иса Омуркулов об исключении из СДПК
Главе Минсельхоза посоветовали соблюдать субординацию и&nbsp;пригрозили увольнением Главе Минсельхоза посоветовали соблюдать субординацию и пригрозили увольнением
Бизнес
6 причин установить приложение aitv 6 причин установить приложение aitv
&laquo;Бакай Банк&raquo; научил школьников, как экономить и&nbsp;копить деньги «Бакай Банк» научил школьников, как экономить и копить деньги
Открывай новые возможности вместе с&nbsp;тарифным планом &laquo;СОНУН&raquo; от&nbsp;JET Открывай новые возможности вместе с тарифным планом «СОНУН» от JET
Выиграйте квартиру и другие ценные призы в лотерее «Новоселье» от MegaCom! Выиграйте квартиру и другие ценные призы в лотерее «Новоселье» от MegaCom!