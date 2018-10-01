Быстрее, выше, сильнее. Легкоатлеты сразились за призы олимпийской чемпионки

Наши легкоатлеты регулярно выигрывают медали на зарубежных стартах. Главные успехи этого сезона — «золото» и «серебро» Дарьи Масловой на Азиатских играх и попадание Евы Кадыровой на юношескую Олимпиаду. Интересные турниры проходят и в КР. Накануне состоялся один из них — участники сражались за призы олимпийской чемпионки Марии Пинигиной (Кульчуновой).

Большинство главных успехов отечественного спорта в советское время связано с Олимпиадой-1980. Но и на Играх-1988 были большие победы. Уроженка Ивановки Мария Пинигина (Кульчунова) вместе с партнершами по сборной СССР выиграла «золото» в эстафете 4×400 метров с мировым рекордом (3 минуты 15,17 секунды), который не побит до сих пор. За карьеру она установила более 20 рекордов. Ныне Мария Пинигина живет в другой стране, однако периодически приезжает на Родину. Ее тут помнят и уважают.

На старт вышли 265 спортсменов из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и регионов КР.

Фото 24.kg. Парад открытия

«Мария Пинигина несколько лет настойчиво просила нашу федерацию организовать эти состязания. Говорила, мол, в Бишкеке проходит турнир на призы олимпийской чемпионки Татьяны Колпаковой, и она тоже заслуживает такого. Мы прислушались и в 2017-м придали юношескому турниру, который проводим более 10 лет, новый статус, — сообщил 24.kg генеральный секретарь Федерации легкой атлетики КР Иван Щербаков. — В прошлом году Мария приехала, чем очень обрадовала участников. В этот раз не смогла, но в 2019-м обещала вновь посетить нас. Мы же будем расширять связи, чтобы в турнире участвовало еще больше стран».

«Нынешний сезон почти закончен. Остался чемпионат КР по кроссу, намеченный на середину октября, — добавил Иван Щербаков. — Календарь на 2019-й насыщенный. Легкоатлеты будут бороться за путевки на чемпионат мира и Олимпийские игры-2020».

Турнир проходил с ощутимым превосходством узбекистанцев, завоевавших более 20 золотых наград. В некоторых дисциплинах они заняли весь пьедестал почета.

«В составе нашей команды 32 спортсмена. Выиграли столько призов, что, наверное, автобус не увезет нас с таким багажом! — сказала 24.kg руководитель делегации сборной Узбекистана Наира Андреева. — С удовольствием приезжаем к вам на эти соревнования каждый год. И не только на эти. Уютный стадион, организация на международном уровне. Очень красиво проводится награждение. Спортсмены довольны. Обязательно приедем еще».

У сборной КР три золотые, четыре серебряные и 10 бронзовых наград.

Среди девушек чемпионками стали Карина Данилина (100 метров и 100 метров с барьерами) и Калил кызы Айнуска (800 метров). Вторую ступень пьедестала заняла Карина Малаева (300 метров с барьерами). На третьем месте Ангелина Поцелуева (прыжок в высоту), Валентина Дрожжина (метание копья), Айжана Исманова (толкание ядра), а также Анастасия Бондаренко, Карина Малаева, Самаркул кызы Алия и Карина Данилина (эстафета 4×100 метров).

Среди юношей Артур Адамов (метание копья), Максим Щербаков (толкание ядра) и Тилек Калыгулов (3 тысячи метров) стали серебряными призерами. Рафаэль Муратбеков (400 метров), Алексей Трифонов (800 метров), Тилек Калыгулов (1,5 тысячи метров), Шамиль Мусуралиев (3 тысячи метров), Артур Байчоров (прыжок в длину) и Артур Адамов (толкание ядра) выиграли «бронзу».

Многие местные легкоатлеты проявили хорошие задатки. Вот только тревожно за их будущее. Смогут ли реализовать свой потенциал, учитывая особенности нашей инфраструктуры? Беговая дорожка, где они выступали, такая старая, что местами протерлась до дыр и проваливается. И это на главном стадионе страны.