У кыргызстанцев пять золотых медалей на международном турнире по легкой атлетике

Легкоатлеты из Кыргызстана выиграли пять золотых медалей на 21-м Международном турнире на призы олимпийской чемпионки Татьяны Колпаковой. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Состязания прошли 16-17 июня в Бишкеке. Участвовали спортсмены из КР, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. В активе отечественной сборной пять золотых, по шесть серебряных и бронзовых наград.

Среди женщин на дистанции пять тысяч метров с двухминутным преимуществом над ближайшей преследовательницей победила Дарья Маслова. В прыжке в длину лучшей стала Анна Буланова.

Среди мужчин Мусулман Джоломанов первенствовал в забегах на 800 и 1500 метров, а Адилет Кыштакбеков – на дистанции 10 тысяч метров.

Напомним, неделей ранее отечественные легкоатлеты успешно выступили на турнире в Узбекистане.