16:47
USD 68.15
EUR 78.97
RUB 1.07
Спорт

Легкоатлетка из Кыргызстана пробилась на Олимпийские игры

Фото VKsport.kz. Ева Кадырова (№251) на турнире в Казахстане. 2018 год

Легкоатлетка Ева Кадырова пробилась на летние юношеские Олимпийские игры. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Путевку на ОИ она завоевала на отборочных соревнованиях в Таиланде. «На дистанции 200 метров Ева заняла четвертое место, тогда как для попадания на Олимпиаду нужно было как минимум войти в тройку. Однако итоговое время ее было столь высоким, что азиатская ассоциация не оставила это без внимания и допустила ее к Играм», — отметили в федерации.

Олимпиада пройдет 6-18 октября в городе Буэнос-Айресе (Аргентина). Ранее путевку туда завоевал член сборной КР по современному пятиборью и еще ряд кыргызстанцев.
Ссылка:
просмотров: 1022
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец завоевал путевку на Олимпийские игры
Кыргызстанка завоевала лицензию на юношеские Олимпийские игры-2018
Легкоатлет из Кыргызстана победил на турнире в Казахстане
Кыргызстанка завоевала «серебро» на Кубке Европы по пятиборью
У кыргызстанцев пять золотых медалей на международном турнире по легкой атлетике
У Кыргызстана 12 медалей на международном турнире по легкой атлетике
Цель — Буэнос-Айрес. В Кыргызстане определили сильнейших пятиборцев
Кыргызстанка выиграла международный полумарафон в Казахстане
Праздник «королевы спорта». В Бишкеке провели фестиваль легкой атлетики
Пловец из Кыргызстана завоевал лицензию на Олимпийские игры
Популярные новости
Валентина Шевченко: Между боями путешествую и&nbsp;стреляю из&nbsp;разных видов оружия Валентина Шевченко: Между боями путешествую и стреляю из разных видов оружия
Всемирные игры кочевников. Как повар-кондитер возродил древнюю традицию кыргызов Всемирные игры кочевников. Как повар-кондитер возродил древнюю традицию кыргызов
Кыргызстанец впервые преодолел экстремальный триатлон Norseman Кыргызстанец впервые преодолел экстремальный триатлон Norseman
Ошский EREM крупно проиграл во&nbsp;втором туре чемпионата Азии по&nbsp;футзалу Ошский EREM крупно проиграл во втором туре чемпионата Азии по футзалу
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; выдал 451&nbsp;000 сомов финалисту проекта &laquo;Я&nbsp;инвестирую в&nbsp;Кыргызстан&raquo; «Бакай Банк» выдал 451 000 сомов финалисту проекта «Я инвестирую в Кыргызстан»
Выиграйте два билета на&nbsp;церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018 Выиграйте два билета на церемонию открытия Всемирных игр кочевников-2018
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; встретили участников IX&nbsp;Всемирных детских игр победителей В аэропорту «Манас» встретили участников IX Всемирных детских игр победителей
Мобильный оператор&nbsp;О! меняет минуты на&nbsp;гигабайты по&nbsp;выгодному курсу Мобильный оператор О! меняет минуты на гигабайты по выгодному курсу