Легкоатлетка из Кыргызстана пробилась на Олимпийские игры

Легкоатлетка Ева Кадырова пробилась на летние юношеские Олимпийские игры. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Путевку на ОИ она завоевала на отборочных соревнованиях в Таиланде. «На дистанции 200 метров Ева заняла четвертое место, тогда как для попадания на Олимпиаду нужно было как минимум войти в тройку. Однако итоговое время ее было столь высоким, что азиатская ассоциация не оставила это без внимания и допустила ее к Играм», — отметили в федерации.

Олимпиада пройдет 6-18 октября в городе Буэнос-Айресе (Аргентина). Ранее путевку туда завоевал член сборной КР по современному пятиборью и еще ряд кыргызстанцев.