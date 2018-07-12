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Спорт

Легкоатлет из Кыргызстана победил на турнире в Казахстане

Фото ГАМФКиС. Турнир по легкой атлетике

Кыргызстанец Джамалдин Мусаев победил на турнире в Казахстане. Об этом сообщило Госагентство КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Как отмечается, 11 и 12 июля в Алматы прошли состязания на кубок РК по легкой атлетике. От КР выступили три спортсмена, ездивших за счет Дирекции по олимпийским видам спорта. На дистанции 100 метров Джамалдин Мусаев выиграл золотую награду с результатом 10,7 секунды.

У Анны Булановой две медали. В беге на 200 метров она взяла «серебро», управившись за 23,06 секунды, а на стометровке — «бронзу» (11,8 секунды).
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