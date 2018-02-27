Добежали до пьедестала: у легкоатлетов из Кыргызстана три «золота» в Ташкенте

Сборная Кыргызстана по легкой атлетике завоевала три «золота» на международных соревнованиях стран Центральной Азии, прошедших в Ташкенте. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Традиционный турнир проводился в двух возрастных группах: среди юниоров (1999-2000 годов рождения) и юношей (2001 года рождения и младше). Участвовали спортсмены из Узбекистана, КР и Таджикистана. Нашу страну представляли 13 атлетов.

Победителями стали Айгаджи Магамедгаджиев (забег на 60 метров ), Татьяна Рыбакова ( 200 метров ) и Калил кызы Айнуска (3 тысячи метров). Данил Карин ( 60 метров с барьерами), Денис Власенко ( 800 метров ), Нурганым Сарыбаева ( 60 метров ) и Сабина Батаджиева (толкание ядра) расположились на третьей ступени пьедестала почета.

Кроме того, в рамках состязаний прошли эстафетные забеги среди девушек (4х200 метров) и юниоров (4х400 метров). Наша женская команда заняла второе место, а юниорская – третье.