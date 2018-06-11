У Кыргызстана 12 медалей на международном турнире по легкой атлетике

Кыргызстанцы выиграли 12 медалей на открытом Кубке Узбекистана по легкой атлетике. Об этом сообщила федерация данного вида спорта Узбекистана.

Соревнования прошли 9 и 10 июня в Ташкенте. Участвовали более 560 спортсменов. В активе сборной КР шесть золотых, пять серебряных и одна бронзовая награда.

Среди мужчин высшую ступень пьедестала заняли Джамал Мусаев (100 метров), Мусулман Жоломанов (800 и 1500 метров) и Айтпай уулу Бердигул (10 тысяч метров). Жоодар Кочконбаев (5 тысяч метров) стал серебряным призером. «Серебро» у КР также в эстафете 4×400 метров. Данияр Арынбеков в забеге на 3 тысячи метров с препятствиями взял «бронзу».

Среди женщин «золото» выиграли Арина Клещукова (800 метров) и команда в эстафете 4×400 метров. У Анны Булановой «серебро» на дистанциях 100 и 200 метров. Еще одна серебряная награда у КР в забеге 4×100 метров.